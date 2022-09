Leighton Meester

Ihr Start ins Leben hätte wohl kaum unglücklicher sein können: Als Leighton Meester am 9. April 1986 in Fort Worth, Texas auf die Welt kam, saß ihre Mutter gerade eine Haftstrafe ab. Sie hatte mitgeholfen, Drogen aus Jamaika in die USA zu schmuggeln - und sich dabei erwischen lassen. Leighton verbrachte die ersten drei Monate ihres Lebens in einem Resozialisierungszentrum, danach musste ihre Mutter zurück hinter Gitter - und die Kleine kam zu ihrer Großmutter.

Meester ließ sich von dem schwierigen Start nicht abhalten und ging ihren Weg: In ihrer Kindheit in Florida spielte sie schon Theater, als Teenager zog sie mit ihrer Mutter nach New York, wo sie eine steile Karriere als Model hinlegte. Mit nur 14 Jahren zog sie nach Los Angeles - kurz darauf startete ihre Filmkarriere. Am bekanntesten ist sie durch ihre Rolle als Blair Waldorf aus der Serie "Gossip Girl", die sie von 2007 bis 2012 spielte.

