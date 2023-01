von Doris Schneyink Die Hörspiel-Leidenschaft ihrer Kinder machte aus Patric Faßbender und Marcus Stahl Unternehmer: Ihre Toniebox wurde zum Bestseller.

Dass einige unserer Figuren erfolgreicher sein würden als manche Single von Ed Sheeran oder Justin Bieber, hätten wir uns nie träumen lassen. Aber tatsächlich haben 50 Tonie-Figuren Platin-Status erreicht, wurden also mehr als 250.000-mal verkauft. In Großbritannien gelten wir als der am schnellsten wachsende Spielzeuganbieter für Vorschulkinder. Wir expandieren in den USA und arbeiten weltweit mit Disney zusammen. Das ist einfach nur cool.