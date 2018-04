Wasser ist eine kostbare Ressource und in vielen Regionen der Welt Mangelware. Eine französische Firma möchte das ändern und zwar mit diesen durchsichtigen Kugel mit einem Durchmesser von rund einem Meter. Die Wassergewinnung mit Helio, so nennen die Macher ihre Kugeln, funktioniert recht einfach, erklärt Ingenieurin Laura Stanck: "Meerwasser wird auf die obere Ebene in der Kugel geleitet. Wegen der Sonneneinstrahlung verdunstet das Wasser, kondensiert an der Kugelwand, unten wird das destillierte Wasser dann aufgefangen." Die Kugel sollen laut der Firma günstig und rund 30 Jahre nutzbar sein. Das Projekt hat mittlerweile Interesse geweckt, so sollen die Kugeln in Öko-Modellstadt Masdar in den Vereinten Arabischen Emiraten installiert werden. Und auch in Südafrika soll es nach Angaben der Firma Gespräche über den Kauf von rund 100.000 Kugeln geben, so viel um eine Kleinstadt mit Wasser zu versorgen. Entstanden ist die Idee übrigens vor rund 10 Jahren, damals diente eine Salatschüssel als Prototyp.