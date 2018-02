Schon mal in den USA nach einem Ü-Ei gesucht? Und nicht gefunden? Viele Lebensmittel aus unseren Regalen gibt es in anderen Ländern nicht. Das kann traditionelle, rechtliche oder ökologische Gründe haben.

Beluga Kaviar

Seit 2005 ist die Delikatesse in den USA verboten, denn der Beluga-Stör ist vom Aussterben bedroht. So soll die Wilderei eingedämmt werden.

„M&Ms“

Keine M&Ms in Schweden? Ja, denn die schwedische Firma Marabou hat einen Rechtsstreit gewonnen. Gegen den „M&M“-Hersteller Mars. Die beiden Produkte waren sich zu ähnlich. Nun gibt es in schwedischen Supermärkten nur „M“s und keine „M&Ms“.

Rohmilch

Rohmilch ist in den USA seit fast 30 Jahren verboten. Aus hygienischen Gründen: Gefährliche Keime können zu Lebensmittelvergiftungen führen.

Ketchup

Ketchup – mais non! Die Franzosen sind sich zu fein für die Zucker-, pardon, Tomatensoße. Zumindest verbieten sie es ihren Schulkindern in den Kantinen per Gesetz.

Kaugummi

Mal eben am Kiosk Kaugummis kaufen? Nicht in Singapur. Das berühmte Kaugummi-Verbot wurde zwar gelockert, und so dürfen immerhin Apotheken das Produkt auf Rezept verkaufen. Allerdings werden die Käufer dafür registriert.

Überraschungsei

Auf eine Happy Hippo-Sammlung müssen amerikanische Kinder verzichten. Sie könnten ja das kleine Spielzeug im gelben Ei verschlucken. Das denken die Amerikaner und verbieten kurzerhand die Schokoladen-Eier.





Hawaiianische Papaya



Um die hawaiianische Papaya vor Viren zu schützen, wird sie genmanipuliert. In Deutschland und der gesamten EU ist diese deswegen verboten.