von Siddharth Venkataramakrishnan Die Pläne von Zentralbanken für Digitalwährungen nehmen Fahrt auf – und damit auch die Verschwörungstheorien.

Dieser Artikel ist eine Übernahme von Capital+, dem digitalen Premium-Angebot von Capital. Für Sie als stern PLUS Abonnenten ist er exklusiv hier bis zum 14.09.2023 abrufbar. Danach wird er wieder ausschließlich für Capital+-Abonnenten zu lesen sein unter www.capital.de/plus

Auf einer Konferenz im April stichelte Floridas Gouverneur Ron DeSantis nicht nur gegen seine Standardthemen Vielfalt, Inklusion und "Corporate Wokeness", sondern nahm ein eher überraschendes Ziel ins Visier: "Eines der Dinge, die wir in diesem Jahr in Florida verbieten werden, ist die Idee einer digitalen Zentralbankwährung", sagte er dem Publikum in Pennsylvania und erntete dafür Beifall. "Raten Sie mal, was passieren wird? Sie werden versuchen, damit eine ESG-Agenda durchzusetzen."