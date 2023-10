von Lutz Meier und Susanne Hehr Walt Disney entwarf einst ein geniales Geschäftsmodell. Doch 100 Jahre nach der Gründung des Unternehmens funktioniert es nicht mehr. Die Nachfolger müssen zügig ein neues finden.

Der Weg, der aus der rauen Welt führen soll hinein ins Unbeschwerte, heißt "Main Street U.S.A.". Kaliforniens Sonne scheint unbeeindruckt an diesem Herbsttag bei 25 Grad Celsius, und unter den Besuchern der idealisierten Kleinstadtstraße von der vorletzten Jahrhundertwende macht sich eine Mischung aus Aufregung und Ruhe breit. Gleich beginnt die Parade! So stellte sich Walter Elias "Walt" Disney einen Ort vor, wo die Erinnerung an die Kindheit nie endet.

Disney selbst hatte keine unbeschwerte Kindheit, auch nicht in den paar Jahren, die er in Marceline verbrachte, einer Kleinstadt in Missouri, deren Stadtzentrum er 1955 hier in Kalifornien im allerersten Disneyland in romantisierter Form wiedererstehen ließ. Aber er brachte den Traum davon und das Geschäft damit zusammen in einer Firma, die seinen Namen trägt. In diesem Jahr feiert sie ihren 100. Geburtstag – und ausgerechnet im Jubiläumsjahr sucht sie selbst nach einem Weg aus der harten Realität. Von den 100 Jahren, die die Walt Disney Company existiert, waren die wenigsten unbekümmert. Doch jetzt steht erstmals das ganze Geschäftsmodell infrage, das der Firmengründer noch selbst entwarf, auf einem quadratischen Blatt Papier, kurz nachdem die Main Street U.S.A. eröffnet worden war.

Entfaltet das Kino, das stets Zentrum des Disney-Geschäfts war, aber seit Corona und Netflix-Revolte schwächelt, noch die nötige Kraft? Ist das Fernsehen am Ende, das Disney einst gerettet und später stabilisiert hat? Kann das eigene Streamingangebot Disney+ die berühmte "Magic" des Konzerns hervorbringen, oder bleibt es ein Milliardengrab?