Elektro-Fahrräder werden in Deutschland immer beliebter

E-Bike-Boom in Deutschland: Diese Altersgruppen radeln am liebsten elektrisch

Statistisches Bundesamt E-Bike-Boom in Deutschland: Diese Altersgruppen radeln am liebsten elektrisch

E-Bikes sind in Deutschland weiter auf dem Vormarsch, die Branche boomt. Laut Statistischem Bundesamt wird derzeit in mehr als vier Millionen deutschen Haushalten elektrisch geradelt. Tendenz steigend.

Immer mehr Deutsche radeln elektrisch – das ist das Ergebnis einer Studie, die das Statistischen Bundesamt am Montag veröffentlichte. Die Zahlen haben sich in den vergangenen fünf Jahren fast verdreifacht. Zu Beginn des Jahren waren es 4,3 Millionen Haushalte, die mindestens ein E-Bike besitzen, Anfang 2015 waren es lediglich 1,5 Millionen Haushalte.

Damit gibt es etwa in jedem neunten Haushalt in Deutschland (11,4 Prozent) mindestens ein E-Bike. Knapp zwei Drittel (65,6 Prozent) davon haben ein Elektro-Fahrrad, im jedem dritten Haushalt stehen sogar zwei E-Bikes im Keller. Etwas mehr als ein Prozent der Haushalte besaß drei oder mehr Elektro-Fahrräder.

Wer fährt am liebsten mit dem E-Bike?

Vor allem bei älteren Menschen seien E-Bikes beliebt, so die Wiesbadener Statistiker. Haushalte, deren Hauptverdiener zwischen 65 und 69 Jahren alt war, besaßen mit 16 Prozent am häufigsten Elektrofahrräder. Bei Haushalten mit Hauptverdienern zwischen 55 bis 64 Jahren sowie von 70 bis 79 Jahren waren es gut 14 Prozent. Hingegen waren es nur 9 Prozent in Haushalten mit einem Hauptverdiener zwischen 45 und 55 Jahren.

E-Bikes treiben die Fahrradbranche seit Jahren an mit teils zweistelligen Wachstumsraten beim Absatz. In der Corona-Krise, die der Radbranche kräftig Schwung verlieh, verkauften sich Elektro-Fahrräder erneut gut. Ihr Absatz stieg im ersten Halbjahr um mehr als 15 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, berichtete kürzlich der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV).