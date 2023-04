von Jenny von Zepelin Die EU macht ernst und schreibt vor, dass ab 2025 der Anteil nachhaltigen Sprits im Luftverkehr steigen muss. Rund ums grüne Kerosin entsteht ein großes Geschäft

Dieser Artikel ist eine Übernahme von Capital+, dem digitalen Premium-Angebot von Capital. Für Sie als stern PLUS Abonnenten ist er exklusiv hier bis zum 4.5.2023 abrufbar. Danach wird er wieder ausschließlich für Capital+-Abonnenten zu lesen sein unter www.capital.de/plus

In den Schrank will Philipp Engelkamp lieber keinen schauen lassen. Ganz zum Schluss des Rundgangs ist Engelkamp in einer Ecke der Produktionshalle vor dem Spind aus Stahl stehen geblieben, und vorsichtig öffnet er nun die Tür, sodass keiner einen Blick auf die Flaschen darin erhaschen kann – auf ihnen nämlich stehen die Namen der Kunden. Engelkamp zieht eine hervor und reckt sie in die Luft. Der Inhalt ist klar wie Wasser, riecht nach Kerzenwachs und – kann fliegen: "Hier ist er, sauberer Kraftstoff", sagt er, "damit alle sehen, dass es ihn wirklich gibt."