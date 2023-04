Die Girocard, von vielen auch EC-Karte genannt, soll ab dem kommenden Jahr erste neue Funktionen bekommen. Das teilte das verantwortliche Unternehmen Euro Kartensysteme auf RTL-Anfrage mit. Welche Veränderungen es geben wird. von Sascha Erdelhoff

Das soll die neue Girocard in Zukunft können

Die bisherige Girocard wird in den kommenden Jahren nach und nach umgerüstet. Kunden sollen dann eine ganze Reihe neuer Funktionen nutzen können.

In-App-Zahlung mit dem Smartphone: Wer innerhalb einer App Einkäufe tätigt, soll das künftig mit der Girocard erledigen können, ohne dafür die App verlassen zu müssen. Die Funktion kann dann zum Beispiel für Nahverkehrs-Apps oder Smartphone-Games genutzt werden.

Wer innerhalb einer App Einkäufe tätigt, soll das künftig mit der Girocard erledigen können, ohne dafür die App verlassen zu müssen. Die Funktion kann dann zum Beispiel für Nahverkehrs-Apps oder Smartphone-Games genutzt werden. Autorisierung von Zahlungen vor der Transaktion: Girocard-Nutzer sollen zum Beispiel bei der Hotel- oder Mietwagenbuchung Zahlungen im Vorfeld bestätigen können. Ähnlich läuft es bereits bei Kreditkarten.

Girocard-Nutzer sollen zum Beispiel bei der Hotel- oder Mietwagenbuchung Zahlungen im Vorfeld bestätigen können. Ähnlich läuft es bereits bei Kreditkarten. Handy-Wallets wie Apple- und Google Pay: Die Girocard soll in Zukunft in Handy-Wallets integriert werden können. Das ermöglicht es zum Beispiel, mit dem Smartphone zu bezahlen.

Die Girocard soll in Zukunft in Handy-Wallets integriert werden können. Das ermöglicht es zum Beispiel, mit dem Smartphone zu bezahlen. Digitalen Kassenbons und Verknüpfungen mit Bonusprogrammen: Auch soll es bald möglich sein, mit der Girocard digitale, statt ausgedruckte Kassenbons zu erhalten und an Treuepunkte-Programmen teilzunehmen.

Konkurrenz zu EC-Karte kommt von Visa, Mastercard und PayPal

Mit den neuen Änderungen soll die Girocard wettbewerbsfähig gegenüber anderen Kartensystemen und Zahlungsdienstleistern sein. Diese bieten teilweise schon länger die Integration in Handy-Wallets an.

Bei In App-Käufen wird besonders häufig PayPal genutzt. Das soll sich ändern. "Unser Ziel: Wir sind schneller am Markt, treffen besser den Bedarf und entwickeln schneller Relevanz", so der Geschäftsführer von Euro Kartensysteme Oliver Hommel. Dafür arbeite man auch an Zusatzfunktionen, die über das reine Bezahlen hinausgingen, wie z. B. einer erweiterten Altersverifikation beim Verkauf von altersbeschränkten Produktgruppen, so Hommel im RTL-Interview.

Deutsche lieben ihre Girocard

Bei vielen Deutschen ist die Girocard trotz Konkurrenz weiterhin beliebt. Mit 100 Millionen ausgegebenen Exemplaren ist sie die meistgenutzte Bankkarte in Deutschland.

Im Jahr 2022 wurden, nach Angaben des Unternehmens, 6,7 Millionen Transaktionen mit der Karte gezählt und damit rund 13 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor.