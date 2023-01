von Nils Kreimeier und Lutz Meier Höhere Kosten, weniger Prämien – der Absatz von Elektroautos gerät ins Stocken. Feiert der Verbrennungsmotor nun womöglich sein Comeback?

Kurz vorm Jahreswechsel legt der neue VW-Chef eine Kehrtwende hin: Oliver Blume steht am Pult im City Cube auf dem Berliner Messegelände, wie immer etwas jungenhaft mit offenem Hemdkragen und ohne Krawatte. Der Konzern hat eine außerordentliche Hauptversammlung anberaumt, die durch den Porsche-Börsengang nötig geworden ist. In seiner Rede gibt Blume die üblichen Bekenntnisse zum elektrischen Fahren ab. Dann jedoch hält er kurz inne, blickt ins Publikum und sagt "aber": Man denke auch "an die Bestandsflotten auf den Straßen. Dort können E-Fuels eine Rolle spielen."