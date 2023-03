Bislang fehlt im Markt ein elektrisches Familienauto mit viel Raumangebot. Renault will nun die Lücke mit dem bewährten Kangoo schließen. Der Versuch könnte gelingen - mit einigen Abstrichen. von Rolf-Herbert Peters

Bislang fehlte im Markt für Elektroautos eine echte Familienkutsche. So ein zuverlässiger Lastenträger, der es auch mit einem üppigen Ikea-Einkauf, 20 Sack Gartenerde oder Omas Rollstuhl aufnehmen kann. Und klar, er darf beim Wochenendtrip auch nicht vor den Fahrrädern der fünfköpfigen Familie kapitulieren. Diese Lücke will Renault nun schließen - mit einem alten Bekannten, dem Kangoo. Den Hochdachkombi gibt es als Verbrenner schon seit 1997 - und als Stromer nun auch in Deutschland.