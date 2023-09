Windträger, hier bei Cuxhaven, hatten zuletzt einen gewachsenen Anteil am ins Netz eingespeisten Strom

Wind, Atom, Kohle, Sonne: Wer in Deutschland gerade am meisten zum Strom beiträgt

Energiemix Wind, Atom, Kohle, Sonne: Wer in Deutschland gerade am meisten zum Strom beiträgt

Wie hoch war zuletzt der Anteil von Kohle, Wind, Sonne oder Kernkraft am insgesamt in Deutschland eingespeisten Strom? Eine Grafik zeigt es.

Im 1. Halbjahr 2023 wurden in Deutschland dem Statistischen Bundesamt (Destatis) zufolge 233,9 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Netz eingespeist. Der Anteil der erneuerbaren Energien ging im Vergleich zum Vorjahr nach oben, den größten Anteil daran hatte die Windenergie. Die unten stehende Grafik zeigt, wie sich der Energiemix beim eingespeisten Strom im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr zusammensetzte.

Deutschland erzeugte 2023 bislang weniger Strom als im Vorjahr

Die Stromerzeugung im Inland ist insgesamt laut einer Destatis-Pressemitteilung von Mittwoch im Vergleich zum Vorjahr um 11,4 Prozent gesunken, was unter anderem mit der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke Ende April erklärt wird. Analog dazu wurde zuletzt weniger Strom exportiert während die Importe stiegen. Trotz dieser Entwicklung überstiegen die deutschen Stromexporte mit 32,6 Milliarden Kilowattstunden auch im 1. Halbjahr 2023 die Stromimporte mit 30,6 Milliarden Kilowattstunden, heißt es. Insgesamt sank die Netz verfügbare Strommenge demnach um 6,9, Prozent. Die Ergebnisse sind noch vorläufig, schriebt Destatis.

Quelle:Destatis

Lesen Sie mehr bei stern Plus:

Neue Meiler Deutschland steigt aus der Atomkraft aus – ganz im Gegensatz zu anderen Ländern 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Argentinien

In dem südamerikanischen Land laufen drei Kernreaktoren, die etwa sieben Prozent der Elektrizität des Landes erzeugen: Atucha 1 und 2 (Foto) sowie Embalse. Ein kleiner, vor Ort entwickelter Prototyp eines Reaktors befindet sich im Bau; ein weiterer soll von der China National Nuclear Corporation gebaut werden – Atucha 3. Mehr

In der Galerie: Aus der Atomkraft will Deutschland aussteigen. Im Zuge der Energiekrise fordern einige, wieder stärker auf nukleare Energie zu setzen. Ein Blick in die Welt zeigt: Viele Staaten tun dies bereits.