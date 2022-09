Sehen Sie im Video: Günstiges Heizen im Winter – ist der Heizlüfter eine gute Alternative?

















Der Gaspreis steigt und viele Menschen sorgen sich vor einem kalten Winter. Nicht wenige von ihnen haben vorgesorgt und sich als Alternative, mobile Heizlüfter besorgt, die statt mit Gas mit Strom betrieben werden. Im ersten Halbjahr 2022 wurden hierzulande mehr als 600.000 der Geräte verkauft. Dass die Geräte keine lange Lebensdauer haben und so in kurzer Zeit eine Menge Elektroschrott verursachen und sie nebenher auch klimaschädlich sind, ist nicht das einzige Problem. Da auch der Strompreis steigt, ist laut Energieexperten Heizen mit Strom aktuell sogar rund 50 Prozent teurer als Heizen mit Gas. Die vermehrte Nutzung hierzulande, würde sogar zusätzlich dafür sorgen, dass der Strompreis weiter steigt. Außerdem kann es zu einer lokalen Überlastung des Stromnetzes kommen, wenn zahlreiche Heizlüfter gleichzeitig genutzt werden. Wer also mit dem Heizlüfter den Winter überbrücken will, spart weder Geld noch Energie.

