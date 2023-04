Ab 2030 will die Europäische Union die Daumenschrauben anziehen, mit der Gebäuderichtlinie (EPBD): Dann soll für Häuser und Wohnungen ein energetischer Mindeststandard gelten. Sie müssen dann also eine bestimmte Energieeffizienzstufe einhalten, so ist es zumindest derzeit geplant. Noch ist diese Richtlinie nicht final abgesegnet und sie muss zudem noch in nationales Recht übertragen werden. Dabei werden die Einzelstaaten dann im Detail festlegen, wie die Vorgaben überhaupt umgesetzt werden sollen. Vieles ist also noch offen. Aber klar scheint schon jetzt: Es werden künftig strengere Vorgaben für den Energieverbrauch von Immobilien gelten. Und viele Hausbesitzer werden wohl zum Nachrüsten gezwungen sein.