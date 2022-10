Alle reden über den Mittelstand, doch wie geht es den Firmen wirklich? Besuch in einer Gießerei in Solingen

von Rolf-Herbert Peters Bei der Traditions-Gießerei Bögra in Solingen werden die Öfen mehrere Tage abgestellt, um Energie zu sparen. Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit, die Manager drohen mit Abwanderung.

Es ist mitten in der Woche und verstörend still in den Fabrikhallen der Solinger Firma Bögra. Nur eine Putzfrau, den Lappen in der Hand, läuft umher. Normalerweise zischt und kracht es hier, Öfen dampfen, Eisenrohre scheppern, dass einem die Ohren klingeln. Doch Christian Schneider, 48, einer der zwei Geschäftsführer, hat die Leute nach Hause geschickt. Er muss dringend Energie sparen.