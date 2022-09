Der hohe Gaspreis bringt viele in Not. Ist die Lösung der Energiekrise der Regierung zu teuer?

von Leon Berent, Roland Lindenblatt, Jan Rosenkranz und Nele Spandick Der Gaspreis steigt seit Monaten und bringt Wirtschaft und Verbraucher in Not. "Die Preise müssen runter", hat Bundeskanzler Olaf Scholz gefordert. Nur wie? Die Regierung ist sich uneins.

Es war ein unschöner Tag für Briefträger. Mirko Seidenberg musste stundenlang durch den Regen in Berlin-Mitte stapfen. Er will jetzt einfach schnell ins Warme, in seine Doppelhaushälfte im Umland. Aber vor seinem Feierabend muss er noch etwas loswerden. Denn Seidenberg weiß nicht, ob er sich im Winter noch auf ein warmes Zuhause freuen kann. "Es kotzt mich an", sagt er und erzählt, was los ist.