Daniel Hannemann hat ein Anti-Aging-Mittel für Batteriezellen entwickelt. Mit seinem Co-Founder Simon Schandert holte er dafür den Sieg beim Deutschen Gründerpreis 2018. Aufgezeichnet von Doris Schneyink

Manchmal habe ich das Gefühl, ich sitze in einem Zug, der mit einem solchen Tempo durch die Welt rast, dass ich das, was passiert, gar nicht richtig realisieren kann. Mein Mitgründer Simon Schandert und ich haben unser Start-up Tesvolt erst vor gut acht Jahren gegründet. Seitdem verdoppeln wir uns jedes Jahr: Umsatz, Mitarbeiter, Material. Gerade bereiten wir den Ausbau unserer Gigafactory in Wittenberg vor. Weltweit haben wir in den vergangenen Jahren mehr als 4000 Projekte umgesetzt – bei Landwirten und Hoteliers, bei Lachszüchtern in Norwegen und Avocado-Farmern im australischen Outback.