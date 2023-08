von Timo Pache sowie von Victoria Robertz Es gibt keine Alternative zur Klimawende. Aber durchaus Alternativen zu fragwürdigen Rohstoffquellen, sagt die Energie-Expertin Karen Pittel. Sie fordert vor allem: mehr Tempo.

Frau Pittel, es gibt zahlreiche Argumente, die immer wieder gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien vorgebracht werden: zu unsicher, zu teuer, gefährden den Industriestandort. Und oft heißt es auch: verschandelt die Natur. Welche Einwände halten Sie für berechtigt, und was ist Unfug?

Das ist eine schwierige Frage. Denn was ich für mich als berechtigten Einwand gelten lasse und was nicht, ist natürlich etwas ganz anderes als das, was Menschen potenziell vor Ort empfinden. Insofern will ich da vorsichtig sein. Aber mich erstaunt immer wieder, dass Windräder als wesentlich hässlicher wahrgenommen werden als Häuser, Straßen und die sonstige Infrastruktur.