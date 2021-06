Greenpeace-Aktivisten waren vor einem Monat aufs Gelände von Volkswagen gestiegen, hatten Autoschlüssel entwendet und sie auf die Zugspitze gebracht. Nun hat der Autobauer Strafantrag gestellt.

Volkswagen hat rund einen Monat nach der Greenpeace-Aktion im Emder Hafen Strafantrag gestellt. "Wir dulden keine Gesetzesverstöße", so eine VW-Sprecherin in Emden am Mittwoch und bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Ostfriesen-Zeitung". Der Autobauer hatte zuvor angekündigt, rechtliche Möglichkeiten gegen die Greenpeace-Aktion zu prüfen. Die Sprecherin betonte jedoch, dass VW weiter an einem Dialog mit der Umweltschutzorganisation interessiert sei.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermittelt gegen etwa ein Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten wegen des Vorwurfes des Hausfriedensbruchs und des besonders schweren Diebstahls.

100 geklaute VW-Autoschlüssel wurden auf die Zugspitze gebracht

Die Aktivisten waren Ende Mai über einen Zaun auf ein Verladegelände im Emder Hafen geklettert und hatten dort an unverschlossenen Autos, die zur Verschiffung nach Übersee bereitstanden, die Zündschlüssel abgezogen. Kurz darauf brachte die Organisation die Schlüssel auf einen Gletscher an der Zugspitze in Bayern. Die Umweltschutzorganisation kritisierte, dass Volkswagen zu langsam auf die Elektromobilität umsteige. Den Schneeferner-Gletscher hatte sie sich ausgesucht, weil dieser vom Klimawandel besonders betroffen sei.

Missglückte Greenpeace-Aktion mit zwei Verletzten

In den vergangenen Wochen gab es wiederholt Aktionen von Greenpeace gegen Volkswagen. Vergangene Woche missglückte eine gegen VW gerichtete Greenpeace-Aktion beim ersten EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in München. Ein 38 Jahre alter Mann aus Pforzheim in Baden-Württemberg war kurz vor dem Anpfiff des Spiels zwischen Deutschland und Frankreich auf dem Spielfeld notgelandet und hatte im Landeanflug zwei Männer verletzt, die ins Krankenhaus kamen.

