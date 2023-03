von Catrin Boldebuck Birte Meier hat gemeinsam mit fünf weiteren Frauen gegen ungleiche Bezahlung geklagt – und bereits teilweise Recht bekommen. Im Interview spricht sie über den langen Weg zum gerechtem Lohn.

Der Equal Pay Day wurde 2008 eingeführt, damals fiel er auf den 15. April. Damals war die Lohnlücke also noch größer. Ein Gesetz, das die Unternehmen in die Pflicht nähme, ist bisher nicht in Sicht. Die Ampelkoalition konnte sich im vergangenen Dezember noch nicht einmal dazu durchringen, einer neuen EU-Richtlinie für mehr Lohngerechtigkeit zuzustimmen. Stattdessen gilt weiterhin der Vorwurf, die Frauen seien selbst schuld am Gehaltsunterschied: Weil sie häufiger Teilzeit arbeiten oder in schlechter bezahlten Branchen als Männer.