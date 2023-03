von Birte Meier Einige Pionierinnen haben es gewagt, ihre Arbeitgeber zu verklagen. Sie wollen, dass Frauen das Gleiche verdienen wie Männer, und kommen endlich voran. Unsere Autorin ist eine von ihnen.

Als die Vorsitzende Richterin vor zwei Wochen ihr Urteil spricht, kommen Susanne Dumas die Tränen. Vor Erleichterung, vor Freude und wohl auch, weil sie erschöpft ist. 14.500 Euro stehen ihr zu, zuzüglich Zinsen, denn so viel hat die Diplom-Kauffrau in gut zwei Jahren weniger verdient als ein männlicher Kollege. Obendrauf spricht ihr das Bundesarbeitsgericht in Erfurt 2000 Euro Entschädigung zu.

Was für ein Riesenerfolg! Auch ich verklage meinen früheren Arbeitgeber auf gleichen Lohn – Grundsatzurteile haben wir, eine exquisite Reihe von Equal-Pay-Klägerinnen, bereits erreicht. Doch Dumas ist die erste, der rückwirkend das volle Gehalt zugesprochen wird.