von Katja Michel Antikhändler und Schmuckberater helfen Nachkommen bei der Spurensuche nach ererbten Schmuckstücken – und stoßen dabei oft auf mehr als nur Gold und Edelsteine.

Der Schmuck meiner Großmutter macht in dieser Kulisse nicht viel her. Bei Hofer Antikschmuck in Berlin-Kreuzberg hängen goldgerahmte Ölgemälde an der Wand, in einer Vitrine funkelt auf nachtblauem Samt ein Diadem aus der Familie von Alfred Nobel. Drei Broschen und zwei Ringe meiner verstorbenen Oma habe ich mitgebracht und will sie Simon Hofer zeigen, einem der bekanntesten Antikschmuckhändler des Landes. Ich weiß so gut wie nichts über diese Schmuckstücke: ob es Geschenke meines Großvaters waren, welche Bedeutung sie für meine Oma hatten, aus welcher Epoche sie stammen und was sie wert sind. Vielleicht kann Hofer mir mehr über die Familienerbstücke erzählen – und damit auch über meine Oma.