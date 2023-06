von Jacqueline Haddadian In der letzten "ZDF Magazin Royale"-Ausgabe hat sich Moderator und Satiriker Jan Böhmermann über den Eventvermarkter und Tickethändler Eventim ausgelassen. Seine Kritik hat dazu geführt, dass sich die Aktie seither im Sinkflug befindet.

Die Kritik des TV-Satirikers Jan Böhmermann an dem Tickethändler CTS Eventim hat dessen Aktie in den vergangenen Tagen massiv fallen lassen. Böhmermann hatte am Freitagabend im "ZDF Magazin Royale" unter anderem die enorme Marktmacht und Gebührenpolitik von Eventim angeprangert. In der Sendung mit dem Titel "Mit Fantasiegebühren zum Eventimperium" beanstandete Böhmermann Eventims Ticket-Verkaufsgebühren als zu hoch. Bereits im Vorfeld der "ZDF Magazin Royale"-Sendung war Kritik an dem Eventvermarkter und Tickethändler laut geworden.

Im Februar hatte die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) eine Musterfeststellungsklage gegen Eventim aufgrund von einbehaltenen Gebühren bei abgesagten Veranstaltungen angestrebt. Der Verband hatte im Dezember 2022 die Klage beim Bayerischen Obersten Landesgericht eingereicht. Nach einem Aufruf hatten sich innerhalb von wenigen Wochen mehr als 3000 Betroffene beim VZBV gemeldet. Der Verband vertritt die Auffassung, dass Käufer:innen bei abgesagten Veranstaltungen eine Rückerstattung des vollen Preises zustehe.

Aktie weiter im Sinkflug

Nach der Böhmermann-Sendung war die Aktie des Eventvermarkters und Tickethändlers deutlich abgestürzt: Am Montag lag sie zum Handelsschluss bei etwa 8,8 Prozent im Minus und bei einem Wert von 64,70 Euro. Am Dienstag ist weiter gefallen – und rutschte sogar unter 60 Euro.

Am Freitag war die CTS-Eventim-Aktie noch auf 71,70 Euro gestiegen und auf dem Weg in Richtung Rekordhoch. Ihren Höchstwert von 72,68 Euro erzielte sie im November 2021. Im Anschluss war die Aktie gefallen und sich erst nahe der 40-Euro-Marke wieder gefangen. Nach dem Beenden der Corona-Schutzmaßnahmen liefen die Geschäfte des Tickethändlers wieder besser, sodass seine Aktie – bis zur Böhmermann-Sendung – im Kurs zugelegt hatte.

Quellen: Spiegel, Tagesschau

