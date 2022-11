von Rolf-Herbert Peters Eine neue Studie zeigt, welche deutschen Regionen für Fachkräfte und Nachwuchstalente besonders beliebt sind. Der stern veröffentlicht die Ergebnisse exklusiv vorab.

In Deutschland tobt der Wettbewerb um Fachkräfte und talentierten Nachwuchs. Aber wie lockt man die besten Leute in seine Gegend? Und was wollen diese? Was macht eine gelungene Willkommenskultur aus? Der Regionalverband Ruhr (RvR) hat beim Meinungsforschungsinstitut Yougov Deutschland eine Studie in Auftrag gegeben, um Antworten darauf zu finden. Befragt wurden 2816 Menschen, die innerhalb der vergangenen zehn Jahre in eine der sieben großen Metropolregionen gezogen sind, das sind Berlin-Brandenburg, Frankfurt/Rhein-Main, Hamburg, Rhein (Köln, Düsseldorf), Ruhr, München und Stuttgart.