Heute sind ausländische Fachkräfte nicht nur geduldet, sondern heiß begehrt: Der Kolumbianer Snaider Helver arbeitet als Elektriker in Lübeck

von Walter Wüllenweber Deutschland braucht dringend Arbeitskräfte aus dem Ausland. Doch die Bürokratie ist überfordert, viele Unternehmen suchen jetzt auf eigene Faust – in Afrika und Südamerika.

Als Georgios Kanellopoulos 19 Jahre alt war, fuhr er mit dem Bus aus seinem griechischen Dorf zum Bahnhof in Athen. In der einen Hand hatte er einen geliehenen Koffer, in der anderen ein Zugticket: Germania, einfach.