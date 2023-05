Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Augustus-Intelligence-Manager Philipp Amthor setzte sich bei der Bundesregierung für das New Yorker Start-up ein. Später bezeichnete er sein Engagement als Fehler.

von Thomas Steinmann Der Treuhänder des Firmenvermögens von Augustus Intelligence fordert in einer Klage 30 Millionen Dollar zurück – auch als Vertreter von Investoren wie Ex-Minister Karl-Theodor zu Guttenberg. Unter den Beklagten: der Abgeordnete Philipp Amthor.

Das letzte Mal, als das skandalumwitterte IT-Unternehmen Augustus Intelligence groß in den Schlagzeilen war, gab es einen besonders traurigen Anlass. Im Oktober 2021 starb Wolfgang Haupt, der Gründer des New Yorker Start-ups, das mit Software auf Basis künstlicher Intelligenz die Branche aufmischen wollte, mit 34 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz in Baden-Württemberg. Anfangs wurde spekuliert, Haupt sei bedroht worden, sogar von Morddrohungen war die Rede. Nach Ermittlungen von Behörden hieß es später, die Ursache des tödlichen Absturzes sei ein Pilotenfehler gewesen.