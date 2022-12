von Rolf-Herbert Peters Einst war sie Garant des Wohlstands – nun wird die deutsche Autoindustrie von den USA und China knallhart ausgebremst. "Autopapst" Professor Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des CAR-Center Automotive Research in Duisburg, beklagt, die deutschen Politik agiere in diesem Spannungsfeld völlig naiv.

Herr Professor Dudenhöffer, Corona, Krieg, Inflation: Wie steht die deutsche Autoindustrie am Jahresende 2022 da?

In den Krisenjahren haben sich die Autobauer goldene Nasen verdient, nach meiner Ansicht sind das "Windfall Profits", also zufällige Übergewinne durch die Krisen. Ab nächstem Jahr wird es aber für sie wieder schwerer. Dann kommt der alte, harte Wettbewerb zurück, mit vielen Schlachten um Rabatte und Incentives. Die Zeit ihrer hohen Margen geht zu Ende. Bei den Zulieferern war die Luft während der vergangenen Jahre dünn, bei ihnen wird es eher wieder besser.