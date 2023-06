von Melissa Hertwig Weil die Farbe Grau nicht zum italienischen Lebensstil passe, will Autobauer Fiat künftig auf sie verzichten. Im Gegensatz zu Deutschland, Japan oder Frankreich sei Italien bunt.

Der italienische Automobilkonzern Fiat will künftig keine grauen Autos mehr verkaufen. Das verkündete Fiat-CEO und Stellantis-Marketingchef Olivier Francois in einem Werbevideo auf YouTube. Der Grund dafür sei, dass Grau nicht zu den Werten Italiens passe. Die Farben schwarz und weiß soll es aber weiterhin geben.

Grau sei zwar eine der beliebtesten Farben unter den deutschen, japanischen oder französischen Autobauern. Schließlich ließen sich die Autos immer gut verkaufen. Aber "wir reden nicht über Deutschland, Japan oder Frankreich. Wir reden über Italien", sagt Francois. Der italienische Lebensstil stehe für Freude, Optimismus und Leidenschaft. Die Welt brauche nicht noch ein graues Auto.

"Ab heute gibt es keine grauen Fiats mehr"

Auf seine großen Worte lässt der CEO Taten folgen und lässt sich in einem grauen Fiat 600 in einen überdimensionalen Farbtopf tunken. Heraus kommt das Auto mit orangenem Anstrich. Aufgenommen wurde das Video im Küstenort Lerici in Ligurien, im dem auch die Häuser bunt angestrichen sind. "Italien, das Land der Farben – Fiat, die Marke der Farben" heißt es im Video weiter. Die "Operation No Grey", wie sie Fiat nennt, steht dabei im Gegensatz zu aktuellen Farbtrends in der Automobilindustrie: 2022 waren rund 30 Prozent der neuzugelassenen Autos in Deutschland grau. Bei Fiat waren es rund 15 Prozent graue Neuwagen.

Die Resonanz auf das Video ist weitgehend positiv. So schreibt ein User unter dem YouTube-Video: "Endlich! Schon vor Jahren war ich gelangweilt und angewidert von all diesen grauen, und nur grauen, Autos überall. Zurück zu den Farben!" Andere sehen Fiats Entscheidung kritisch: "Was ist mit der Entscheidungsfreiheit und der Möglichkeit, den Kunden die Farbe wählen zu lassen? Leute zu verunglimpfen, die graue Autos mögen, erscheint mir kein guter Schachzug zu sein", kommentiert ein anderer User.

