"Das Fielmann-Imperium", so heißt die TV-Reportage, die am gestrigen Dienstagabend im ZDF ausgestrahlt wurde. Der Brillen-Gigant wurde in dem Beitrag genau unter die Lupe genommen. Dabei kam heraus, dass zwar die Kundenzufriedenheit die höchste Priorität für Fielmann hat, andere Faktoren allerdings offenbar auf der Strecke bleiben.

Fielmann ist Deutschlands Marktführer für Brillen. Der Optiker verspricht günstige und qualitativ gute Produkte, gepaart mit einem tollen Service. Die ZDF-Reportage zeigte jedoch, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. So fanden die ZDF-Tester heraus, dass es deutliche Mängel bei der Präzision gibt. Vor allem Gleitsichtbrillen seien bei Messung, Schliff und Einbau der Gläser mangelhaft, so ein hinzugezogener Gutachter. Sind das die möglichen Gründe für die vergleichsweise niedrigen Preise, die Fielmann anbieten kann?

Mitarbeiter schlecht bezahlt

Die Gestelle der Brillen bezieht Fielmann dem Bericht zufolge aus Italien und China. Die Gläser werden in Deutschland gefertigt. Angeblich produziert eine Arbeitskraft 150 Brillen - pro Tag. Die Arbeitsstunden der Angestellten in der Fertigung wurden nach Protesten von 50 auf 48 heruntergesetzt. Eine Vertreterin der IG-Metall beklagt, dass Fielmann die Mitarbeiter nur knapp über dem Mindestlohn bezahle. In den 600 Filialen, die ohne Tarifbindung und Betriebsrat auskämen, würde diesnicht anders aussehen. Mitarbeiter äußerten sich bislang nicht öffentlich. Zudem sollen andere Optiker von Fielmann aufgekauft und unter altem Namen weitergeführt werden, was vielen Kunden bislang nicht bewusst war.

Bei den Kunden schneidet Fielmann gut ab

Die Kunden sind zufrieden, denn die Versprechen werden eingehalten, resümiert das ZDF. Bei Nicht-Gefallen oder auch bei einer vorsätzlichen Beschädigung kann der Kunde die Brille zurückgeben. Sollte der Kunde ein Gestell bei der Konkurrenz günstiger bekommen, legt Fielmann eine Flasche Champagner zum Kauf einer Brille obendrauf. Dies war auch im Fall des ZDF-Testkäufers der Fall.

