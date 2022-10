von Katharina Kunert und Andrea Ritter Knapp 70 Prozent des französischen Stroms kommen aus den Kernkraftwerken. Doch immer wieder fallen reihenweise AKWs aus. Das treibt europaweit die Strompreise – und könnte irgendwann zum Blackout führen.

Es riecht nach Meer und Lavendel in Flamanville an der nordfranzösischen Küste. Grobe Steinhäuser stehen inmitten von verwilderten Gärten, einige sind leer. Am Horizont erkennt man auf der einen Seite die britischen Kanalinseln, auf der anderen die Schlote der Wiederaufbereitungsanlage La Hague. Dazwischen schiebt sich die Silhouette des örtlichen Kernkraftwerks in den Himmel: Flamanville 1 und 2 gingen in den 1980er-Jahren ans Netz, der dritte Reaktor ist noch nicht fertiggestellt.