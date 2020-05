Sehen Sie im Video: So bereiten sich Friseure für die Wiederöffnung in Corona-Zeiten vor.





In wenigen Branchen kommen sich Kunde und Dienstleiter so nah wie im Friseurhandwerk. Dementsprechend strikt war bisher die Schließungsanweisung unter Corona-Bedingungen. Auch bei Friseurin Barbara Hoppe mussten Kamm und Schere über Wochen ruhen. Nun aber steht das Telefon nicht mehr still. Denn ab Montag darf sie endlich wieder Kunden in ihrem Salon in Bonn begrüßen. "Und die haben sich gefreut und die freuen sich jetzt, dass sie wieder kommen können. Wir haben ja hier eine ziemlich ruhige Atmosphäre. Und das finden die halt gut." "Ich freue mich auf das Arbeiten, ich freue mich auf die Kunden, die Kommunikation, das ist einfach klasse. Und wir haben es, wenn wir arbeiten, es jetzt ein wenig ruhiger. Das finde ich sehr schön, dass es für den Kunden eine absolute 1A-Qualität wird." Ihren Salon hat die Friseurin für Corona-Zeiten umgerüstet: Plexiglas zur Trennung an der Kasse, kontrollierter Eintritt und Abstandsmarkierungen am Boden. Kunden müssen während des Aufenthalts eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Genau wie die Beschäftigten bei der Arbeit. Nach jeder Bedienung müssen Friseurstuhl gereinigt und das Werkzeug desinfiziert werden. Und dass die Terminvergabe nur elektronisch oder fernmündlich erfolgen darf - das merkt Barbara Hoppe - wie gesagt - jetzt schon.