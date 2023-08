FTX-Gründer Sam Bankman-Fried muss in Haft und darf nicht in seinem Elternhaus bleiben.

Der Krypto-Unternehmer Sam Bankman-Fried ist in mehreren Punkten angeklagt, darunter Betrug und Verschwörung. Laut Gericht soll er versucht haben, Zeugen in dem Fall einzuschüchtern.

Der Gründer der zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse FTX, Sam Bankman-Fried, muss seinen Hausarrest beenden und stattdessen ins Gefängnis. Richter Lewis Kaplan nahm am Freitag die Möglichkeit einer Kaution zurück und ordnete an, dass der 31-Jährige das Haus seiner Eltern in Kalifornien verlassen und stattdessen im New Yorker Stadtteil Brooklyn in Haft muss. Bankman-Fried soll versucht haben, Zeugen einzuschüchtern, teilte das Gericht in New York gestern mit.

"Er ist immer und immer wieder an die Grenze gegangen und ich ziehe die Möglichkeit der Kaution zurück", sagte Kaplan bei der Verkündung seiner Entscheidung laut US-Medienberichten. Der einstige Milliardär Bankman-Fried ist in 13 Punkten angeklagt, darunter Betrug und Verschwörung. Sein Prozess soll am 2. Oktober beginnen.

Bankman-Fried gab sich reumütig

Festgenommen wurde der Unternehmer am 12. Dezember 2022 auf Betreiben der US-Justizbehörden auf den Bahamas. Dort hatte FTX den Hauptsitz. Vor dem Kollaps waren diese einer der größten Handelsplätze für sogenannte Kryptowährungen wie das Digitalgeld Bitcoin.

Bankman-Fried hatte sich Ende vergangenen Jahres gegen Täuschungsvorwürfe verteidigt. "Ich habe nie versucht, Betrug an jemandem zu begehen", sagte er Anfang Dezember bei einer Konferenz in New York. Damals noch zugeschaltet aus den Bahamas erklärte Bankman-Fried: "Ich sah es als florierendes Geschäft und war schockiert davon, was diesen Monat passiert ist." Im Nachhinein schäme er sich. "Wir haben komplett versagt", sagte Bankman-Fried mit Blick auf die milliardenschweren Risiken seines Krypto-Konzerns.

Der Aufstieg der Kryptobörse FTX war einst phänomenal. In nicht einmal drei Jahren erreichte das Unternehmen eine Bewertung von 32 Milliarden Dollar und verwahrte Milliardenwerte im Auftrag seiner Kunden.