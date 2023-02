In vielen Städten Deutschlands werden die Gamestop-Filialen in diesem Jahr verschwinden

von Aristotelis Zervos Der Computerspiel-Händler Gamestop befindet sich in einer Krise. In ganz Deutschland müssen in diesem Jahr mehr als hundert Filialen schließen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei RTL.de.

Das US-Unternehmen Gamestop ist nach eigenen Angaben die weltweit größte Einzelhandelskette für Computerspiele. In Deutschland gibt es rund 170 Filialen in vielen Städten. Doch der Computerspiele-Händler befindet sich seit geraumer Zeit in Turbulenzen, die sich auch in Deutschland deutlich bemerkbar machen. Viele Gamestop-Filialen stehen 2023 vor dem Aus. Eine Übersicht zeigt, welche Standorte betroffen sind.

Gamestop als Spielball der Finanzwelt

Vor zwei Jahren wurde Gamestop zu einem Spielball der Finanzwelt: Im Januar 2021 stiegt der Aktienkurs um 1.000 Prozent. Doch das Börsenwunder hatte einen kuriosen Hintergrund: Kleinanleger wollten den großen Hedgefonds ans Bein pinkeln und die Geschäfte vermasseln.

Milliardenschwere Hedgefonds hatten im Jahr 2020 bei Gamestop auf fallende Kurse gewettet. Ein fast normaler Vorgang in der Finanzwelt, denn bei Gamestop liefen die Geschäfte schlecht. Doch die Kurse fielen erstmal nicht, ganz im Gegenteil: Im Netz formierte sich eine Community von Kleinanlegern, die aus Prinzip Aktien von Gamestop kaufte, um die Kurse nach oben zu treiben – um den Börsenprofis eins auszuwischen. Vor allem im Reddit-Forum "r/wallstreetbets" feuerten sich die Börsen-Aktivisten und Gamestop-Fans gegenseitig an.

Sogar die deutsche Finanzaufsicht Bafin musste tätig werden und unerlaubte Aktien-Zockerei der eigenen Mitarbeiter überprüfen. In dem ganzen Chaos musste dann auch der Gamestop-Finanzchef abtreten. Der Abwärtstrend des Unternehmens beschleunigte sich noch mehr.

Von rund 200 Filialen bleiben in Deutschland circa 80 übrig

Wie das Fachportal "GamesWirtschaft" berichtet, müssen in Deutschland in den nächsten Wochen viele Gamestop-Filialen schließen. Bis 2022 betrieb Gamestop mehr als 170 Läden. Zur Hochzeit waren es rund 200 Filialen. Jetzt kommt es zu einem regelrechten Kahlschlag. Zehn Filialen mussten bereits im Jahr 2022 schließen, rund 80 weitere Filialen machen im Jahr 2023 dicht.

Für die Innenstädte ein weiterer Schlag, denn Gamestop reiht sich ein in die Liste bekannter Namen wie Galeria Karstadt Kaufhof, H&M, Zara oder C&A, die Filialen in den Innenstädten schließen.

Wie "GamesWirtschaft" weiter berichtet, gibt es in den betroffenen Filialen Rabatte von bis zu 40 Prozent auf Games und Merchandise. Folgende Filialen haben bereits im Jahr 2022 schließen müssen oder werden im Jahr 2023 schließen:

Alsdorf (Nordrhein-Westfalen)

Bad Cannstatt, seit 2022 geschlossen (Baden-Württemberg)

Bautzen, Kornmarkt-Center (Sachsen)

Bayreuth, seit 2022 geschlossen (Bayern)

Bergheim (Nordrhein-Westfalen)

Berlin, EKZ Eastgate (Berlin)

Berlin, Linden-Center (Berlin)

Berlin, Rathaus-Center (Berlin)

Berlin, Ring-Center (Berlin)

Bremen, EKZ Roland-Center (Bremen)

Bremen, Obernstraße, seit 2022 geschlossen (Bremen)

Brühl (Nordrhein-Westfalen)

Chemnitz, Sachsen-Allee (Sachsen)

Dessau, EKZ Rathaus-Center (Sachsen-Anhalt)

Dortmund (Nordrhein-Westfalen)

Dortmund, Thier-Galerie (Nordrhein-Westfalen)

Dresden, Kaufpark (Sachsen)

Düsseldorf, Arcaden (Nordrhein-Westfalen)

Erfurt, Thüringen-Park (Thüringen)

Erlangen, Arcaden, seit 2022 geschlossen (Bayern)

Essen, Allee-Center (Nordrhein-Westfalen)

Essen, Rathaus-Galerie (Nordrhein-Westfalen)

Frankfurt a.M., Nordwestzentrum (Hessen)

Frankfurt a.M., Schillerstraße, seit 2022 geschlossen (Hessen)

Gelsenkirchen, Bahnhofstraße (Nordrhein-Westfalen)

Gelsenkirchen, Buer (Nordrhein-Westfalen)

Gera, EKZ Gera Arcaden (Thüringen)

Halle (Sachsen-Anhalt)

Hamburg, Elbe Einkaufszentrum (Hamburg)

Hamburg, EKZ Hamburger Meile (Hamburg)

Hamburg, EKZ Phoenix-Center (Hamburg)

Hameln, Stadtgalerie (Niedersachsen)

Hanau, EKZ Forum Hanau (Hessen)

Hannover, EKZ City-Center Langenhagen (Niedersachsen)

Herford (Nordrhein-Westfalen)

Herne (Nordrhein-Westfalen)

Hockenheim (Baden-Württemberg)

Hürth (Nordrhein-Westfalen)

Iserlohn (Nordrhein-Westfalen)

Karlsruhe (Baden-Württemberg)

Kaufbeuren (Bayern)

Kempten (Bayern)

Kleve (Nordrhein-Westfalen)

Köln, City-Center Chorweiler (Nordrhein-Westfalen)

Köln, Rheincenter Weiden (Nordrhein-Westfalen)

Krefeld (Nordrhein-Westfalen)

Kulmbach, seit 2022 geschlossen (Bayern)

Landshut, EKZ Landshut-Park (Bayern)

Langenfeld (Nordrhein-Westfalen)

Leipzig, Allee-Center (Sachsen)

Leipzig, Paunsdorf (Sachsen)

Leonberg, EKZ Leo-Center (Baden-Württemberg)

Leuna, Nova Einkaufszentrum (Sachsen-Anhalt)

Leverkusen, Rathaus-Galerie (Nordrhein-Westfalen)

Lübeck (Schleswig-Holstein)

Lüdenscheid, Stern-Center (Nordrhein-Westfalen)

Ludwigsburg (Baden-Württemberg)

Marl (Nordrhein-Westfalen)

Neu-Isenburg, EKZ Isenburg-Zentrum (Hessen)

Neumünster, Holsten-Galerie (Schleswig-Holstein)

Neunkirchen, EKZ Saar-Park-Center (Saarland)

Neuss, Rheinpark-Center (Nordrhein-Westfalen)

Neuss, Zentrum (Nordrhein-Westfalen)

Neuwied, Rathaus-Galerie (Rheinland-Pfalz)

Nürnberg, EKZ Mercado (Bayern)

Nürnberg, Frankencenter (Bayern)

Oberhausen, Bero-Zentrum (Nordrhein-Westfalen)

Oldenburg (Niedersachsen)

Pforzheim, Schlössle-Galerie (Baden-Württemberg)

Plauen (Sachsen)

Potsdam, seit 2022 geschlossen (Brandenburg)

Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen)

Remscheid (Nordrhein-Westfalen)

Saarbrücken, EKZ Europa-Galerie (Saarland)

Salzgitter, BraWo Carree (Niedersachsen)

Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen)

Sindelfingen, EKZ Breuningerland, seit 2022 geschlossen (Baden-Württemberg)

Soest (Nordrhein-Westfalen)

Unna (Nordrhein-Westfalen)

Viernheim, Rhein-Neckar-Zentrum (Hessen)

Viersen (Nordrhein-Westfalen)

Wesel (Nordrhein-Westfalen)

Wetzlar, Forum (Hessen)

Wiesbaden, Lilien-Carré, seit 2022 geschlossen (Hessen)

Wolfsburg, City-Galerie (Niedersachsen)

Wuppertal, Poststraße, seit 2022 geschlossen (Nordrhein-Westfalen)

Wuppertal, Werth (Nordrhein-Westfalen)

Wie geht’s bei Gamestop jetzt weiter? Eine RTL-Anfrage blieb zunächst unbeantwortet. Vor allem für viele junge Gamer werden die Filialschließungen eine Lücke hinterlassen. Ein Ort der Begegnung in der realen Welt verschwindet, es bleibt wie so oft nur noch das Internet.