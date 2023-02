Die Gassspeicher in Deutschland sind mittlerweile fast komplett gefüllt (Symbolbild)

Gasversorgung in Deutschland: Füllstände, Importe, Exporte und Verbrauch

Energiekrise Gasversorgung in Deutschland: Füllstände, Importe, Exporte und Verbrauch

von Patrick Rösing Sehen Sie, wo zuletzt das meiste Gas herkam, und wie es derzeit um die Füllstände der Gasspeicher bestellt ist.

Deutschland ist hochgradig abhängig: Der Großteil des hierzulande benötigten Gases stammt aus Importen, wie auf der Webseite der Bundesnetzagentur ersichtlich ist. Nur ein kleiner Teil stammt aus der Inlandsförderung. Norwegen hat 2022 Russland als größten Zulieferer abgelöst, nachdem der Gasfluss über die Pipeline Nord Stream 1 zum Erliegen kam. Nächstgrößere Lieferanten waren Belgien, die Niederlande und Tschechien.

Gasspeicher: Füllstände in Deutschland

Wie es derzeit um die Gasspeicherfüllstände in Deutschland bestellt ist, zeigt wiederum die unten stehende Infografik. Laut Gesetz sollten die Speicher hierzulande am 1. November zu 90 Prozent gefüllt sein, per Verordnung wurde der Wert Ende Juli 2022 auf 95 Prozent angehoben. Dieses Ziel wurde übertroffen. Allerdings gibt es noch immer große Unterschiede zwischen den einzelnen Anlagen.

Gasversorgung 2022: Importe, Exporte, Verbraucher

Hauptgasverbraucher hierzulande war in den vergangenen Jahren die Industrie, die knapp die Hälfte des Gases benötigte, gefolgt von Haushalten und Gewerbe. Stetiger Gasnachschub wird dringend gebraucht, um das Land am Laufen und warm zu halten. Wo dieser en détail herkam, zeigt die untenstehende Grafik. Ebenso sind die Verbraucher aufgeführt, darüber hinaus die Länder, in welche Gas aus Deutschland exportiert wurde.

Lesen Sie einen Kommentar zum Thema bei stern Plus: Die Idee der Bundesregierung, den Preis für Strom und Gas zu deckeln, war gut gemeint. Doch nun nutzt sie vor allem den Versorgern, die sich die Taschen füllen. Es zeigt sich einmal wieder: Der Staat sollte die Finger von der Preisgestaltung lassen – und lieber für einen harten, fairen Wettbewerb sorgen.

Quellen: Bundesnetzagentur

Neue Meiler Deutschland steigt aus der Atomkraft aus – ganz im Gegensatz zu anderen Ländern 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Argentinien

In dem südamerikanischen Land laufen drei Kernreaktoren, die etwa sieben Prozent der Elektrizität des Landes erzeugen: Atucha 1 und 2 (Foto) sowie Embalse. Ein kleiner, vor Ort entwickelter Prototyp eines Reaktors befindet sich im Bau; ein weiterer soll von der China National Nuclear Corporation gebaut werden – Atucha 3. Mehr

In der Galerie: Aus der Atomkraft will Deutschland aussteigen. Im Zuge der Energiekrise fordern einige, wieder stärker auf nukleare Energie zu setzen. Ein Blick in die Welt zeigt: Viele Staaten tun dies bereits.