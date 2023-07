So hoch liegt das absolute Mittel-Gehalt in Deutschland

Gehälter im Vergleich So hoch liegt das absolute Mittel-Gehalt in Deutschland

Die Bundesagentur für Arbeit hat aktuelle Zahlen zum mittleren Gehalt in Deutschland veröffentlicht. Diese Zahlen zeigen nicht nur den Mittelwert des Einkommens in Deutschland, sondern klären auch über die Verdienst-Unterschiede in den einzelnen Bundesländern und zwischen Männern und Frauen auf.

Dieser Artikel erschien zuerst bei rtl.de

Der mittlere Verdienst in Deutschland liegt bei 3.646 Euro. Das zeigen aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Das sind 130 Euro mehr als noch im Jahr 2021. Die Zahl beschreibt das absolute Mittel-Einkommen in Deutschland. Die Hälfte der betrachteten Personen verdient mehr als 3.646, die andere Hälfte weniger. Allerdings muss beachtet werden, dass in der Statistik nur die Einkommen von sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten berücksichtigt werden. Wer also nur einen Nebenjob macht, taucht hier nicht auf.

Darum steigt der mittlere Verdienst in Deutschland

Während zu Pandemie-Zeiten viele durch Kurzarbeitergeld ein geringeres Gehalt bekamen, haben viele Einkommen im vergangenen Jahr wieder zugelegt. Dazu ist der Anstieg auch mit den Tariferhöhungen zu erklären. Doch nicht in allen Berufen sind die Einkommen gleich. Je nach Tätigkeit gibt es massive Unterschiede zwischen den mittleren Gehältern. Besonders viel verdienen in Deutschland Ärzte, Piloten und Maschinenbauer.

In diesen Regionen sind die mittleren Gehalte am höchsten

Im Bundesländer-Vergleich wurden die höchsten mittleren Verdienste mit 4.127 Euro in Hamburg gemessen, gefolgt von Baden-Württemberg mit 3.977 Euro und Hessen mit 3.938 Euro. Die niedrigsten mittleren Einkommen wurden in den ostdeutschen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern (2.935 Euro), Thüringen (2.945 Euro) und Sachsen-Anhalt (2.993 Euro) gezahlt. Auch zwischen Männern und Frauen gibt es massive Unterschiede. So liegt das mittlere Einkommen der Männer um ganze 365 Euro über dem der Frauen.