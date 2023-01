Elke Wagenpfeil ist Diplom-Psychologin und Karriereberaterin in Frankfurt am Main. Seit 2012 berät sie vor allem Fach- und Führungskräfte bei beruflichen Veränderungen, Neupositionierungen und Bewerbungen. Vorher war sie lange in einem Konzern als Personalerin tätig und hat bis zu 2500 Neueinstellungen im Jahr verantwortet

© Kati Nowicki