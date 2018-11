Sehr gut, der Klick auf diesen Artikel war schon mal der erste Schritt. Sie könnten statt dessen ja auch Horoskope oder Kochrezepte durchlesen oder Katzen-Videos anschauen. Aber nein, Sie sind hier gelandet. Vielleicht haben Sie sich unterbewusst ertappt gefühlt? Weil Sie zwar wissen, dass so leidige Themen wie die Altersvorsorge und Rente total wichtig sind - aber sie diese bisher großräumig umschifft haben.

Die gute (oder vielleicht gar nicht so gute) Nachricht: Sie sind nicht allein. Dass wir ungeliebte Arbeiten und Aufgaben, die uns zu groß erscheinen, vor uns herschieben, ist wenig überraschend. Die Aufschieberitis kennen Psychologen nur zu gut. Denn Menschen sind leicht zu verführende Wesen, die sich von schnellem Genuss oder baldiger Belohnung angezogen fühlen. Der kurzfristige Konsum lockt uns, das Jetzt und Hier bindet uns, wissen Verhaltenspsychologen. Der Mensch liebt Belohnungen und schnell sichtbare Resultate. Tja, und genau das ist das Problem mit der Altersvorsorge.

Rente und Altersvorsorge? Ach...

Zukunft ist eben ein fürchterlich sperriger Begriff. So unhandlich. Und wer heute seine private Rente plant oder sich zum Sparen zwingt, empfindet dabei kaum Glückseligkeit. Unser inneres Belohnungszentrum langweilt sich. Besonders übel ist dabei, dass junge Menschen eher an Prokrastination - so der Fachbegriff für die Aufschieberitis - leiden als ältere. 95 Prozent der amerikanischen Studenten schiebt zumindest gelegentlich Dinge vor sich her, so der kanadische Psychologe Piers Steel. Für die Altersvorsorge ist das fatal, denn wer nur wegschiebt und ausweicht, vergibt wertvolle Jahre. Das rächt sich im Alter.

Gerade beim Thema Geld kommt aber noch ein weiterer Bremsklotz dazu, der die eh schon leicht Ablenkbaren vollständig abhält, sich jetzt endlich mal mit der Rente zu beschäftigen: Fehlendes Wissen. In Zeiten, als der Bausparvertrag oder die Lebensversicherung noch funktionierten und das Sparbuch zumindest einträgliche Zinsen bescherte, fiel es auch Ahnungslosen leicht, Geld auf die hohe Kante zu legen. Oder sagen wir: Leichter. Jetzt muss man sich durch ein Meer an Möglichkeiten kämpfen: Fondssparpläne, ETF, Riesterrente, Pensionskasse. Was ist sicher? Was wirft Ertrag ab? Ist ein Totalverlust möglich? Plötzlich wird der Wunsch, das Badezimmer endlich mal wieder auf Hochglanz zu schrubben, größer

Wie überlistet man die eigene Prokrastination?

Um junge Menschen zum Sparen zu bringen, lassen sich die Geldhäuser einiges einfallen. Pünktlich zum Weltspartag baute die Fondsgesellschaft Fidelity eine riesige, rote Bank in einem Hamburger Einkaufszentrum auf, schließlich würden wir ja alle "etwas auf die lange Bank schieben" - und meinte damit die Finanzen der Passanten. Die Sparkassen ließen einen Hipster-Opa durch die Werbeclips tanzen, um jüngere Kunden anzusprechen.

Aber wie überlistet man die eigene Aufschieberitis? Daniel Hoch, der als Autor über Prokrastination schreibt, empfiehlt, nervige Aufgaben runterzubrechen. Statt den dicken Brocken vor sich herzuschieben, helfen kleine Häppchen. Nicht "Ich muss meine Altersvorsorge heute organisieren", sondern "Heute Abend sammele ich Infos, dann richte ich mir ein Depot ein und danach wähle ich Produkte aus." Nützt das auch nichts, muss sanfte Gewalt helfen: Die Uni Chicago fand heraus, dass Menschen dann am ehesten sparen, wenn sie dazu gezwungen werden. Also: Dauerauftrag einrichten oder einen Pensionsfonds aussuchen, der direkt vom Bruttogehalt gezahlt wird - noch bevor das Netto auf dem Konto landet. Das klappt auch mit einer betrieblichen Altersvorsorge.