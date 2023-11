von Jannik Tillar In der Familie unseres finanzkundigen Autors gibt es zwei Brüder, die lange nicht über Geldanleihen gesprochen haben – im Rückblick ein echter Jammer.

Die beiden sind zusammen aufgewachsen. Sie haben jahrzehntelang Tür an Tür gelebt und über vielerlei geredet – nur nicht über Geld. Ein teurer Fehler. Der eine Bruder ist Beamter, Ende 50, Eigenheimbesitzer und zweifacher Vater. Der andere ist Anfang 60 und geistig leicht eingeschränkt. Er wohnt bei dem Jüngeren zur Miete und hat sein Leben lang nicht viel verdient. Zu wenig, um Vermögen aufzubauen, sollte man meinen. Und das dachte auch der jüngere Bruder – bis zu dem Tag vor ein paar Monaten, an dem der Ältere in einem Nebensatz erwähnte, dass er da "was rumliegen" habe.