Die Mehrheit der Deutschen steht einer Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens positiv gegenüber. Das hat eine aktuelle repräsentative Studie herausgefunden. Doch was würde sich in Deutschland mit dem bedingungslosen Grundeinkommen verändern? Auch das hat das Marktforschungsinstitut Splendid Research in der Online-Befragung mit 1024 Deutschen zwischen 18 und 69 Jahren herausgefunden.



Weniger - oder gar keine - Arbeit

38 Prozent der Beschäftigten in Deutschland würden den Beruf oder den Arbeitgeber wechseln. Oder sie würden ihre Stundenzahl reduzieren oder sogar überhaupt nicht mehr arbeiten. Von den Berufstätigen mit einer abgeschlossenen Lehre würden sogar ein Viertel erwägen, gar nicht mehr zu arbeiten. Unter Akademikern denkt jeder Fünfte darüber nach. Damit könnte sich der Fachkräftemangel in bestimmten Berufen vergrößern, heißt es in der Studie. Unterschiede gibt es auch bei den Geschlechtern: Frauen würden durchschnittlich bereits ab einem Betrag von 1477 Euro aufhören zu arbeiten, Männer hingegen würden erst ab 1830 Euro kündigen.

Positiver Nebeneffekt: lokales Engagement

Einen positiven Nebeneffekt hätte das bedingungslose Grundeinkommen auf das lokale Engagement in Deutschland. Gut ein Drittel der Bundesbürger kann sich dann vorstellen, in eine Region mit billigen Mieten und niedrigen Preisen zu ziehen und dort ehrenamtlich zu arbeiten oder ein Unternehmen zu gründen. Ein Aufschwung für Regionen mit starker Abwanderung also.