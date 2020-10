Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im Späthandel am 13.10.2020 um 20:30 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 13.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung Adidas -,-- 285,90 (- 0,70) Allianz 9,60 166,66 (- 3,50) BASF 3,30 54,42 (- 0,34) Bayer 2,80 44,95 (- 1,50) Beiersdorf 0,70 99,18 (+ 0,04) BMW 2,50 64,24 (- 0,94) Continental 3,00 97,82 (- 1,98) Covestro 1,20 45,00 (+ 0,30) Daimler 0,90 48,66 (- 0,24) Delivery Hero -,-- 98,86 (+ 0,10) Deutsche Bank -,-- 7,77 (- 0,08) Deutsche Börse 2,90 146,70 (- 1,00) Deutsche Post 1,15 41,49 (+ 0,12) Deutsche Telekom 0,60 14,52 (+ 0,02) Deutsche Wohnen 0,90 44,60 (- 0,59) E.ON AG 0,46 9,67 (- 0,13) Fresenius Med. Care 1,20 72,56 (- 0,40) Fresenius Se 0,84 38,53 (- 0,84) HeidelbergCement 0,60 55,34 (- 1,24) Henkel 1,85 91,28 (- 1,00) Infineon Techno 0,27 27,55 (- 0,48) Linde Plc 3,28 202,40 (- 2,50) MERCK 1,30 130,50 (- 0,25) MTU AERO ENGINES 0,04 150,00 (- 3,10) Münch. Rückvers. 9,80 217,20 (- 4,30) RWE 0,80 33,98 (- 0,09) SAP 1,58 133,60 (- 1,40) Siemens 3,90 110,70 (- 2,00) Siemens Energy N -,-- 21,81 (+ 0,40) Vonovia Se 1,57 59,54 ( 0,00) VW 4,86 138,20 (- 1,40)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung L-DAX 13.008,47 (- 144,68) L-MDAX 27.870,09 (- 282,80) L-TECDAX 3.197,04 (- 19,29)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.10.2020 20:30 Uhr