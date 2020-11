Börse in Frankfurt TecDAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 3.11.2020 um 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.11.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die Werte des TecDAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

TecDAX-Werte Dividende Kurs Veränderung Aixtron AG -,-- 9,71 (+ 0,16) Bechtle 1,20 149,50 (+ 3,80) Cancom It Sys AG 0,50 37,26 (+ 1,34) Carl Zeiss Med 0,65 110,40 (+ 1,60) Compugroup Medic 0,50 75,85 (+ 1,75) Deutsche Telekom 0,60 13,54 (+ 0,16) Drägerwerk 0,19 70,80 (+ 0,80) Drillisch 0,05 18,66 (- 0,14) Eckert & Ziegler 0,43 40,22 (+ 0,60) Evotec -,-- 23,24 (+ 0,37) Freenet 0,04 15,88 (- 0,19) Infineon Techno 0,27 25,54 (+ 1,08) Jenoptik 0,13 21,78 (+ 0,50) LPKF Laser 0,10 17,24 (- 0,06) Morphosys -,-- 90,88 (+ 2,26) Nemetschek 0,28 61,05 (+ 1,00) New Work 2,59 220,50 (- 1,00) Nordex -,-- 13,03 (+ 0,68) Pfeiffer Vacuum 1,25 158,80 (+ 0,80) Qiagen Nv -,-- 42,32 (+ 0,74) S&t Ag -,-- 16,62 (+ 0,66) SAP 1,58 93,95 (+ 3,77) Sartorius 0,36 367,20 (+ 5,20) Siemens Health 0,80 37,28 (+ 0,60) Siltronic Nam 3,00 78,60 (- 0,72) Software 0,76 31,80 (+ 1,14) TeamViewer AG -,-- 36,40 (- 0,75) Telefonica Dtld 0,17 2,32 (+ 0,01) Utd. Internet AG 0,50 30,40 (- 0,18) Varta -,-- 113,90 (+ 0,60)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung TECDAX 2.885,84 (+ 52,35)

++ Dividende in Landeswährung + angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.11.2020 17:55 Uhr