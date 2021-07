Die Banken werben mit kostenlosen Konten für Studenten und Berufsanfänger. Aber wie gut sind die Konditionen? Der stern-Test zeigt es.

Wer einmal Kunde ist, der wird es lange bleiben. Das hoffen zumindest die Banken. Deswegen machen die Kreditinstitute Berufsanfängern und Studenten immer noch günstige Angebote. Während sich ältere Kunden mit steigenden Gebühren oder gar Negativzinsen konfrontiert sehen, werden die jungen weiter mit guten Konditionen fürs Girokonto umworben.

Das Analysehaus Tetralog hat im Auftrag des stern nach 2020 zum zweiten Mal den Markt untersucht. Die Zahl der Angebote, die unter die Lupe genommen wurden, haben wir auf 83 erhöht, auch um Offerten in Uni-Städten stärker zu berücksichtigen. Die Test-Kriterien wurden verschärft und der sich verändernden Nutzung angepasst. Die Tabelle zeigt die Anbieter, die mit mindestens vier Sternen ausgezeichnet werden konnten. 18 Banken bekamen die Höchstnote von fünf Sternen. Hier gibt es die Ergebnisse als PDF-Download.

Goldene Karte inklusive

Es wurden nur Konten berücksichtigt, die mindestens bis zum 25. Geburtstag zur Verfügung stehen. Einige Anbieter erlauben eine Nutzung bis 30 Jahre. Hier lohnt vor allem der Blick auf die Konditionen für die Kreditkarte. Bei gut einem Drittel der Institute ist sie kostenlos, manche verlangen aber auch 40 oder 60 Euro im Jahr. Bei der Berliner Volksbank gibt es sogar eine goldene Kreditkarte mit vielen Zusatzleistungen ohne Berechnung. So ist es etwa möglich, im Ausland ohne Gebühren Bargeld am Automaten abzuheben. Auch deswegen schnitt die Berliner Volksbank im Test insgesamt am besten ab. Das am höchsten bewertete überregionale Angebot unter den Filialinstituten hat die Hypovereinsbank. Bei den Direktbanken liegt die DKB vorn und bei den reinen Mobile-Banken O2. In einzelnen Uni-Städten haben aber auch die örtlichen Sparkassen das beste Paket geschnürt.

„Die Angebote sind zum Teil sehr attraktiv“, sagt Christan Apelt von Tetralog, „viele Banken bieten preislich sehr gute Kontenmodelle an.“ Wer regelmäßig sein Konto überzieht, sollte aber auf die Dispozinsen achten. Die Höhe des Überziehungszinses unterscheidet sich stark – von 4,3 Prozent bei der PSD Bank Karlsruhe Neustadt bis mehr als elf Prozent bei einigen Sparkassen und Volksbanken.

Bis zur vier Euro Gebühr für Einzahlungen

Während die kostenlosen Girokonten für ältere Kunden immer seltener bzw. mit immer strengeren Bedingungen angeboten werden, gibt es für Menschen unter 30 noch jede Menge Möglichkeiten. Nur 41 Prozent der Banken fordern einen Nachweis zur Ausbildung, andere setzen ein Höchstalter. Keine großen Gedanken muss man sich um die Überweisungskosten machen. Bis auf ein Institut verlangt niemand Geld für digitalen Geldtransfer. Mehr Aufmerksamkeit ist gefragt, wenn auf Auslandsreisen oder Online mit der Kreditkarte in Fremdwährung bezahlt werden soll. Meist betragen die Kosten weniger als ein Prozent, einige Institute verlangen mehr als zwei Prozent. Das kann sich während einer längeren Reise oder größeren Bestellungen läppern. Während es Bargeld fast überall kostenlos gibt (wenn auch zum Teil nur dreimal im Monat), so ist das Einzahlen von Scheinen oder Münzen bei vier Anbietern überhaupt nicht möglich. Weitere fünf Institute verlangen mehr als vier Euro pro Einzahlung. Da kann die Einzahlung des Trinkgelds aus dem Nebenjob schnell teuer werden.

Bei Zusatzleistungen und Service-Ideen trumpfen viele Banken auf. Vor allem Sparkassen und Volksbanken ermöglichen es relativ einfach, Rechnungen im Restaurant oder für gemeinsame Geschenke unter Freunden aufzuteilen.

Auch das Depot oft kostenlos dazu

Da das Interesse an der Börse wächst, hat Tetralog in diesem Jahr auch auf die Möglichkeiten zum Wertpapierhandel geschaut. Bei 37 Prozent der Institute ist die Führung eines Depots kostenlos und nur sehr selten an schwer zu erfüllenden Bedingungen geknüpft. Wem das wichtig ist, der sollte ins Kleingedruckte schauen. Dann bei knapp 40 Prozent der Banken werden bei einer Anlage von 5000 Euro schon 20 Euro Depotgebühr fällig. Bei zwei Mobile-Banken (Vivid und Revolut) lässt sich sogar in Krypto-Währungen investieren. Da sie aber bei anderen Konditionen schwächer abschneiden, zählen sie nicht zu den ausgezeichneten Instituten.

Direktbanken Bankname Kontobezeichnung Gesamtpunkte Bewertung DKB DKB-Cash für Studierende 78,1 +++++ Comdirect Girokonto 75,6 +++++ ING Girokonto Student 75,0 +++++ norisbank Top-Girokonto 72,9 ++++ Consorsbank Girokonto 69,6 ++++ 1822direkt 1822MOBILE 66,1 ++++

Filialbanken Bankname Kontobezeichnung Gesamtpunkte Bewertung Hypovereinsbank HVB Start-Konto 77,6 +++++ Targobank Starter-Konto 73,4 ++++ Deutsche Bank Das Junge Konto 72,7 ++++ Santander Best Giro für Studenten 71,4 ++++ Commerzbank Startkonto 69,9 ++++ BB Bank Junges Girokonto 69,1 ++++

Mobile Banken Bankname Kontobezeichnung Gesamtpunkte Bewertung O2-Banking o2 Banking Konto 75,6 +++++ C24 Bank C24 Smart 66,4 ++++

Regionalbanken Bankname Kontobezeichnung Gesamtpunkte Bewertung Berliner Volksbank Konto blauorange 86,0 +++++ BW Bank BW Giro Worldwide 82,5 +++++ GLS Bank GLS Junges Konto 81,3 +++++ Kreissparkasse Köln S-Giro Campus Plus 81,0 +++++ VR-Bank Bonn VR-MeinKonto 79,7 +++++ PSD Bank Nürnberg JugendGiro 77,8 +++++ Sparkasse Hannover Giro Best 77,7 +++++ PSD Bank Rhein-Ruhr PSD 4u Girokonto 76,7 +++++ Mainzer Volksbank EASY-Konto 18+ 76,4 +++++ VR Bank München Land VR MeinKonto Start 76,3 +++++ Berliner Sparkasse Junges Konto 76,2 +++++ PSD Bank Berlin-Brandenburg PSD GiroStart 75,5 +++++ Sparkasse Karlsruhe Girobest 75,3 +++++ Dortmunder Volksbank meinKonto START 74,5 ++++ Volksbank Stuttgart VR-Future 74,1 ++++ Stadtsparkasse München Studentenkonto Basic 73,5 ++++ Volksbank Mittelhessen Young Banking Konto 73,1 ++++ Volksbank Darmstadt VR-Giro 4Life 73,0 ++++ Stadt- und Kreissparkasse Leipzig GiroFlex 72,9 ++++ Kreissparkasse Düsseldorf S-Giro easy start 72,8 ++++ PSD Bank Nord GiroKonto Start 72,3 ++++ Frankfurter Sparkasse PrivatKonto Xoung Plus 72,3 ++++ PSD Bank Koblenz PSD 4 YOU 72,3 ++++ Volksbank Düsseldorf Neuss Junge Leute 72,1 ++++ PSD Bank Karlsruhe-Neustadt PSD GiroDirekt 71,9 ++++ Kreissparkasse München Ebersberg Starnberg S-GiroDirekt 71,7 ++++ PSD Bank RheinNeckarSaar PSD Giro Direkt 70,9 ++++ Ostsächsische Sparkasse Dresden Jugendkonto saxx life 70,7 ++++ Sparkasse Bielefeld Junge Leute 70,6 ++++ Volksbank Karlsruhe MeinKonto 70,5 ++++ Volksbank Dresden-Bautzen VR-Mein Konto plus 70,4 ++++ Sparda-Bank Baden-Würrtemberg SpardaZero 70,3 ++++ Pax-Bank PaxJunior 69,8 ++++ Leipziger Volksbank MeinKonto 69,5 ++++ Sparkasse Münsterland Ost GiroOK 69,4 ++++ Volksbank Alzey-Worms young banking 69,1 ++++ Volksbank Köln Bonn Voba-MeinKonto - Girokonto für junge Kunden 69,0 ++++ Sparkasse Gießen Privatkonto Komfort 69,0 ++++ Sparkasse KölnBonn Giro Privat Komfort 100 68,7 ++++ PSD Bank Westfalen-Lippe Girostart 68,2 ++++ Münchner Bank Münchner Kindl 68,0 ++++ VR-Bank Ismaning Hallbergmoos Neufahrn VR-PrimaGiro 67,5 ++++ VR-Bank, Region Aachen VR-Future 67,1 ++++ PSD Bank West Giro 4 You 66,5 ++++ Sparkasse Mainz Giro Mainz start 66,3 ++++ Volksbank Bielefeld-Gütersloh VR MeinKonto 65,6 ++++ Hannoversche Volksbank Starterkonto 65,6 ++++ Frankfurter Volksbank FVB FutureCash 65,1 ++++

So hat der stern getestet

Nach den Vorgaben des stern hat das Analysehaus Tetralog im April/Mai 2021 83 kostenlose Konten für Studenten/Berufsanfänger ermittelt und in sechs unterschiedlich gewichteten Bereichen verglichen:

Konto: 20 Prozent (Voraussetzungen, Kosten für Überweisungen, Daueraufträge und Lastschriften) Karten: 20 Prozent (Angebot von Girocard, Debit und/oder Kreditkarten, Kosten und eingeschlossene Leistungen) Bargeld: 20 Prozent (Geldautomatennutzung in Deutschland, der EU und im Rest der Welt; Konditionen für Einzahlungen) Dispokredit: 10 Prozent (Möglichkeit und Kosten von Überziehungen) Serviceangebot: 20 Prozent (Mobile Pay; Umsatzbenachrichtigungen; Haushaltsbuch; Möglichkeit bzw. Konditionen eines Wertpapierdepots ) App: 10 Prozent (Benutzerfreundlichkeit, Spracheingabemöglichkeit, Möglichkeiten für Zahlungsanweisungen, Geldautomatensuche, Zugriff aufs Postfach, Kontaktmöglichkeiten.)

Maximal waren 100 Punkte zu erreichen. Die Gesamtwertung ergibt sich aus folgender Skala:

bis 44,9: ein Stern

45–54,9 Punkte: zwei Sterne

55–64,9 Punkte: drei Sterne

65–74,9 Punkte: vier Sterne

ab 75 Punkte: fünf Sterne

Der stern arbeitet nur mit Testpartnern mit hoher Expertise. Diese bringt mit sich, dass Tetralog auch als Dienstleister der Finanzbranche gefragt ist. Die Neutralität der Datenerhebung und -analyse ist aber immer gewährleistet. Die ausgezeichneten Unternehmen haben die Möglichkeit, ein stern-Siegel zu erwerben. Genauere Informationen zu den Bedingungen dieser Siegel finden Sie hier.