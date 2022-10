von Daniel Bakir Die EZB erhöht die Leitzinsen – und die Banken bieten Sparern wieder etwas mehr Zinsen auf Tages- und Festgeld. Das kann den Wertverlust durch die Inflation zumindest etwas mindern. Hier sind die besten Angebote.

Der Weltspartag war in den vergangenen Jahren eine traurige Veranstaltung. Denn klassische Sparzinsen gab es ja praktisch nicht. Nun fällt der 28. Oktober passenderweise auf den Tag nach der jüngsten EZB-Entscheidung: Nach 16 Jahren ohne Zinserhöhung hat die europäische Notenbank bereits zum dritten Mal binnen weniger Monate die Leitzinsen kräftig angehoben.

Für die Banken bedeutet das unter anderem, dass sie künftig 2 Prozent Zinsen zahlen müssen, um sich Geld von der EZB zu leihen. Daher werben die Institute nun wieder vermehrt mit Sparzinsen auf Festgeld und Tagesgeld um Kunden. Reich werden Sparer damit aktuell nicht – denn die Inflation ist viel höher. Aber das Zinssparen kann immerhin dafür sorgen, dass das Ersparte auf dem Konto etwas weniger an Wert verliert.

Festgeld – die besten aktuellen Angebote

Die besten aktuellen Angebote für Festgeld und Tagesgeld finden Sparer auf Vergleichsseiten wie FMH und Biallo oder im Zinsvergleich der Stiftung Warentest. Auf den Top-Plätzen liegen dabei eher selten deutsche Banken, aber auch Anbieter aus dem europäischen Ausland bieten dank EU-weiter Einlagensicherung von 100.000 Euro pro Konto meist ausreichend Sicherheit.

Wer sein Geld für ein Jahr aufs Festgeldkonto legen will, kann zum Beispiel bei der estnischen Bigbank 2,3 Prozent Zinsen bekommen. Bei den Schweden von Klarna sind es 2,18 Prozent. Noch mehr lässt sich herausschlagen, wenn man über Vermittler wie Zinspilot oder Weltsparen geht. Weltsparen lockt zum Beispiel mit einem Angebot der litauischen Fjord Bank für 2,5 Prozent Zinsen. Über Zinspilot kann man 2,7 Prozent Zinsen für zwölfmonatiges Festgeld bei der Banco do Brasil (mit österreichischer Einlagensicherung) bekommen. Bedeutet im konkreten Fall: Wer jetzt 10.000 Euro aufs Festgeldkonto legt, hat in einem Jahr 10.270 Euro raus.

Tabelle: Festgeldangebote für 12 Monate

Anbieter Zinssatz pro Jahr Mindestanlage Gesetzliche Einlagensicherung Banco do Brasil (über Zinspilot) 2,7% 1 Euro Österreich EBI Groupe Ecobank (über Zinspilot) 2,54% 1 Euro Frankreich Fjord Bank (über Weltsparen) 2,5% 1000 Euro Litauen Bigbank 2,3% 1000 Euro Estland Klarna 2,18% 1 Euro Schweden

Quelle: fmh.de, Stand 28.10.22; nur Angebote mit 1 oder 1000 Euro Mindestanlage

Generell gilt derzeit: Wer sein Geld kürzer als ein Jahr anlegt, bekommt weniger Zins. Für sechs Monate Laufzeit gibt es aktuell maximal 1,8 Prozent (Zinssatz pro Jahr). Wer eine längere Laufzeit wählt, kann mehr bekommen. 3 Prozent Zinsen pro Jahr bietet etwa die französische Crédit Agricole für Summen ab 5000 Euro, die fix für drei Jahre angelegt werden. Wer 10.000 Euro anlegt, hat so nach drei Jahren selbst ohne Zinseszins-Effekt 900 Euro Zinsen raus.

Stiftung Warentest rechnet‘s vor Strom- und Heizkosten: Mit diesen Tricks kann ein Haushalt 1000 Euro sparen 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter Duschen

Dusch-Appelle von Politikern mögen hilflos klingen. Tatsächlich sehen aber auch die Dusch-Appelle von Politikern mögen hilflos klingen. Tatsächlich sehen aber auch die Warentest-Experten hier das größte Sparpotenzial im Alltag. Allein der Einbau eines Sparduschkopfs kann die Stromkosten einer dreiköpfigen Familie um 500 Euro im Jahr senken, da der Durchlauferhitzer weniger Wasser erwärmen muss. Wenn die Familienmitglieder jetzt noch kürzer (sechs statt zehn Minuten) und nur ein Grad kühler duschen, steigt die Ersparnis auf rund 700 Euro. Wer sein Wasser mit Gas erwärmt, kann mit denselben Maßnahmen natürlich ebenfalls Geld sparen. Mehr

Weiterer Zinsanstieg erwartet

Experten raten derzeit aber davon ab, das Ersparte für mehrere Jahre aufs Festgeldkonto zu legen. Denn allgemein wird erwartet, dass die Zinsen weiter steigen und somit auch viele Banken ihre Angebote in den kommenden Monaten verbessern werden. Die FMH-Finanzberatung empfiehlt: "Mit dem besten Festgeld für sechs oder zwölf Monate die ersten Zinserhöhungsphasen abwarten und dann neu entscheiden." Und auch das Finanzportal Biallo rät: "Wer die kommenden Zinserhöhungen mitnehmen will, wählt eher kurz laufendes Festgeld von drei, sechs oder maximal zwölf Monaten."

Festgeld-Sparer sollten daher beim Vertragsschluss unbedingt darauf achten, ob die Bank das Geld am Ende der Laufzeit von sich aus überweist oder ob sie den Vertrag automatisch verlängert ("prolongiert"), wenn man ihn nicht aktiv kündigt. Bei der Prolongation wird der Vertrag um die selbe Laufzeit, aber zu den dann gültigen Zinskonditionen verlängert.

Wer weiter täglich an sein Erspartes rankommen will, für den scheidet Festgeld ohnehin aus. Die Alternative heißt hier: Tagesgeld. Beim Tagesgeld bewegen sich die Zinssätze derzeit allerdings noch kaum über ein Prozent. Das hilft bei einer Inflation von zehn Prozent nicht viel.

Quellen und Zinsvergleiche: FMH / Biallo / Stiftung Warentest / Finanztip