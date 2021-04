Die Selbstdarstellerin und Geschäftsfrau Kim Kardashian ist vom US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" offiziell zur Milliardärin gekürt worden. Die 40-Jährige steht auf der aktuellen Milliardärs-Liste des Magazins. Betrug Kardashians Vermögen laut "Forbes" im vergangenen Oktober noch 780 Millionen Dollar, stieg es nun auf rund eine Milliarde Dollar an. Mit ihrer Reality-Fernsehshow "Keeping Up with the Kardashians" war Kardashian weltweit bekannt geworden. Sie hat eine riesige Fangemeinde. Allein auf Instagram folgen ihr inzwischen mehr als 213 Millionen Menschen. Sie nutzte ihre große Popularität, um Kosmetik und später Unterwäsche und Freizeitbekleidung zu verkaufen. Zuletzt hatte Kardashian auch mit ihrem Eheleben für Schlagzeilen gesorgt: Im Februar reichte sie die Scheidung von Rapper Kanye West ein, den sie 2014 geheiratet hatte.

