von Daniel Bakir Geld ist in der Partnerschaft immer noch häufig ein Tabuthema, zeigt eine Umfrage. Bei den eigenen Vermögensverhältnissen lassen sich manche nicht gerne in die Karten schauen.

Die persönlichen Finanzen zu thematisieren, behagt vielen Menschen nicht. Selbst mit dem eigenen Partner sprechen viele nicht offen über Geld, zeigt eine Umfrage des Vergleichsportals Verivox und der Dating-App Parship. Demnach lässt etwa jeder Zweite den Partner oder die Partnerin über die eigenen Vermögensverhältnisse lieber im Dunkeln.

Konkret gaben nur 51 Prozent der befragten Männer und 46 Prozent der Frauen an, in ihrer letzten langfristigen Beziehung offen darüber gesprochen zu haben, wie viel Geld und Vermögenswerte sie besitzen. Etwas offener zeigten sich die Umfrageteilnehmer beim Gehalt: Zwei Drittel der Befragten verraten dem Partner oder der Partnerin, wie viel sie verdienen. Ein Drittel behält auch das lieber für sich.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, sondern spiegelt Antworten von Singles auf Partnersuche. Befragt wurden 676 Parship-Mitglieder, die Auskunft über ihre letzte langfristige Beziehung geben sollten. Würde man andere Personengruppen fragen, erhielte man womöglich deutlich abweichende Antworten.

Eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage des Portals Elitepartner ergab kürzlich, dass acht von zehn Liierten über Einkommen und Vermögen ihres Partners oder ihrer Partnerin Bescheid wissen. Rund 70 Prozent gaben an, "sehr offen" mit dem/der Liebsten über Finanzen zu sprechen. Dennoch wünschten sich vier von zehn Befragten einen noch "offeneren Austausch über Geld/Finanzen".

In der Umfrage von Parship und Verivox wurde auch explizit der offene Umgang mit Schulden thematisiert. Demnach haben knapp ein Drittel der befragten Männer (32 Prozent) und knapp ein Viertel der Frauen (23 Prozent) in der letzten Beziehung offenbart, dass sie einen Kredit aufgenommen haben. Da längst nicht jeder einen Kredit aufgenommen habe, spreche das eher für Offenheit bei dem Thema, heißt es in einer Mitteilung zu der Umfrage.

Einige Befragte pflegten gegenüber ihren Verflossenen einen besonders vertrauensseligen Umgang mit persönlichen Daten. 16 Prozent der Umfrageteilnehmer haben ihrem letzten Partner oder der Partnerin den Pin-Code ihrer EC- oder Kreditkarte anvertraut. 11 Prozent gaben sogar die Zugangsdaten zum Onlinebanking weiter. Ob sie die sensiblen Informationen nach dem Zerbrechen der Beziehung geändert haben, wurde nicht gefragt.

Quellen: Verivox / Elitepartner