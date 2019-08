Freunde und Kollegen von Lehrern tun sich manchmal schwer daran, ein passendes Geschenk zu finden – einerseits soll es nicht zu teuer sein, andererseits soll es dennoch auf Wohlgefallen stoßen. Für Schüler hingegen ist es noch schwieriger, da es Beamten nicht gestattet ist, teure Präsente mit materiellem Wert (z.B. Gutscheine) von Kindern oder ihren Eltern anzunehmen, da sie als „Vorteilsnahme im Amt“ eingestuft werden. Je nach Bundesland gibt es sogar eine finanzielle Obergrenze für Lehrer, die zwischen 20 und 50 Euro variieren kann. Aus diesem Grund finden Sie an dieser Stelle passende Geschenkideen unter 15 Euro, mit denen Sie auf der sicheren Seite sind.

1. Kugelschreiber

Was den Schülern ihr Füller ist den Lehrern ihr Kugelschreiber: Zur Einschulung bekommen viele Kinder einen Tintenfüller von Lamy geschenkt – das passende Pendant dazu für Lehrer/innen bietet der Kugelschreiber. Das Besondere an diesem Geschenk ist, dass Sie darauf einen Wunschtext eingravieren lassen können, zum Beispiel einen netten Gruß oder ein paar Worten zum Abschied.

Den Kugelschreiber gibt es hier.

2. Erinnerungsbuch

Für Schüler, die ihrem Lehrer oder ihrer Lehrerin eine Freude bereiten wollen – beispielsweise zum Abschied, weil er oder sie die Schule wechselt oder verlässt – bietet sich ein Erinnerungsbuch an, in dem sich die gesamte Klasse verewigen kann. Dadurch entsteht ein ganz persönliches Geschenk, das die Lehrkraft für immer an die schöne Zeit mit ihren Schülern erinnern wird.

Das Buch gibt es hier.

3. Thermobecher

In verschiedenen Farben erhältlich, ist der spülmaschinenfeste Thermobecher von Emsa das ideale Geschenk für Lehrer, die gerne Kaffee oder Tee trinken – egal, ob auf dem Weg zur Arbeit oder im Büro. Der Isolierbecher ist luftficht verschlossen, sodass der Inhalt darin mehrere Stunden lang heiß bleibt und auch nicht auslaufen kann. Die Variante mit 360 Milliliter Fassungsvermögen liegt unter 15 Euro, die mit 500 Millilitern knapp darüber.

Den Becher gibt es hier.

4. 111 Gründe, Lehrer zu sein

Ein schönes Geschenk für alle, die bereits eine Lehrkraft sind, gerade dabei sind oder noch vorhaben eine zu werden. In diesem Buch werden die Eigenheiten und Persönlichkeitsmale von Lehrern charmant auf die Schippe genommen. Warum der Hausmeister eigentlich die wichtigste Person im Haus ist und womit sich Eltern, Schüler und Lehrer zwischen den Unterrichtsstunden auseinandersetzen, erfahren Sie in dieser Lektüre.

Das Buch gibt es hier.

5. Fotobox

Soll das Geschenk für die Lehrkraft sehr persönlich sein, empfiehlt sich eine kleine Fotobox – darin kann zum Beispiel die gesamte Klasse Bilder der einzelnen Schüler sammeln als Erinnerung an die gemeinsame Zeit. Als Abschiedsgeschenk für den Ruhestand ist dieses Präsent die ideale Gelegenheit, seinem Lehrer oder seiner Lehrerin ein persönliches Dankeschön zu überreichen.

Die Box gibt es hier.

6. Pokal

So ziemlich jeder Schüler hat einen Lieblingslehrer, den er in sein Herz geschlossen hat. Wenn dieser die Schule verlässt – sei es, weil er in den Ruhestand geht oder auf eine andere Schule wechselt – hinterlässt er für gewöhnlich viele traurige Gesichter. Umso größer ist die Freude bei der Lehrkraft, wenn sich ihre Schüler gebührend bei ihm verabschieden: zum Beispiel mit diesem Pokal.

Den Pokal gibt es hier.

7. Jutebeutel

Die Beutel aus Baumwolle galten lange Zeit als Markenzeichen von „Ökos und Hippies“. Inzwischen sind die Jutebeutel jedoch schon wieder ein in allen Altersgruppen gerne genutzter Gebrauchsgegenstand – insbesondere auffällig bedruckte Modelle erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Nicht nur bei Schülern, sondern auch bei Lehrern. Für alle, die das Leben nicht zu ernst nehmen, ist das Geschenk perfekt geeignet.

Den Beutel gibt es hier.

8. Salatbox to go

Wenn die zu beschenkende Person gerne Salat isst und auch mit zur Arbeit nimmt, kann eine praktische Salatbox als Präsent herhalten. Am besten wählen Sie eine luftdichte und tropffreie Dose mit mehreren Fächern, damit sich die einzelnen Zutaten untereinander nicht vermischen können, in Kombination mit einem auslaufsicheren Behältnis – für das Dressing später.

Die Box gibt es hier.

9. Anti-Stressbälle

Lehrer haben es nicht immer leicht und stehen unter permanentem Stress: Klausuren müssen laufend korrigiert, der Unterricht vorbereitet und Elternabende geplant werden. Selbst die Schulferien werden häufig dazu genutzt, interne Dinge zu klären und das nächste Schuljahr zu planen. Ein Anti-Stressball kann dabei helfen, die aufgestaute Energie abzubauen.

Die Bälle gibt es hier.

10. Lese-Lektüre

Heutzutage müssen Lehrer nicht nur die Schüler erziehen, sondern ihre Helikopter-Eltern – die permanent über ihren Kindern kreisen, sich in alles einmischen und damit ihr Umfeld in den Wahnsinn treiben – gleich mit. Lena Greiner und Carola Padtberg erzählen auf humorvolle Art und Weise, wie sich das Verhalten der Eltern (von Dinkel-Zwang bis Noten-Klage) auf ihre Kinder auswirkt.

Das Buch gibt es hier.

11. USB-Stick

Ein witziges wie auch kreatives Geschenk ist dieser USB-Stick in Form eines Buntstiftes. In verschiedenen Größen erhältlich (von zwei bis 128 Gigabyte), erfüllt das Präsent in erster Linie einen praktischen Nutzen – und kann von dem beschenkten Lehrer dazu genutzt werden, seine Unterlagen von seinem privaten Computer bequem mit zur Arbeit zu nehmen oder auch privat zu nutzen.

Den Stick gibt es hier.

12. Notizbuch

Ob für den Unterricht, den Urlaub oder einfach nur so: Ein Notizbuch kann in vielerlei Hinsicht praktisch sein – vor allem für Lehrer, die sich fortlaufend Notizen machen müssen. Sei es zu ihren Schülern, zu den verschiedenen Fächern oder auch ihrem Privatleben. Das Praktische an diesem Buch ist, dass einzelne Seiten entnommen oder auch aufgefüllt werden können.

Das Buch gibt es hier.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.