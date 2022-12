von Annette Berger Der Hogwarts-Express als Geldanlage: In Großbritannien hat die Prägeanstalt Royal Mint ihre ersten Harry-Potter-Münzen veröffentlicht. Sie kosten zwischen elf Pfund – und mehreren tausend Pfund.

Die Royal Mint ist zwar eine altehrwürdige Münzprägeanstalt – schließlich gibt es die britische Institution, die inzwischen in Wales ihren Hauptsitz hat, seit 1136 Jahren. Sammler können Münzen, Gold- und Silberbarren sowie Finanzprodukte rund um Edelmetalle als Geldanlage erwerben. Aber die Prägeanstalt bringt auch immer wieder verspielte Produkte für den kleinen Geldbeutel heraus. Darunter zum Beispiel eine "Winnie the Pooh"-Sammlung von 50-Pence-Münzen oder Geldstücke mit "The Snowman and the Snowdog" oder solche mit einem Pride-Motiv. Auch eine James-Bond-Serie gab es schon.

Jetzt hat die Royal Mint eine Serie vorgestellt, die Harry-Potter-Fans für das Hobby des Münzensammelns begeistern könnte: Sie gibt eine Serie von Sammler-Münzen mit Motiven der Bücher von Joanne K. Rowling heraus. Das erste der vier Motive wurde an diesem Montag der Öffentlichkeit präsentiert. Es ist unter anderem auf eine 50-Pence-Münze geprägt. Auf der einen Seite sieht man die Dampflok des Hogwarts-Express, auf der anderen das Porträt der im September verstorbenen Queen Elizabeth II. Anlass für die neue Münzserie sei das 25-jährige Jubiläum der Veröffentlichung des ersten Harry-Potter-Bandes, teilte die Royal Mint mit.

Royal Mint wechselt das Porträt der Monarchen mitten in der Serie

Die Harry-Potter-Münzen seien nicht nur wegen des Themas etwas Besonderes, hieß es weiter. Sondern auch, weil innerhalb der Münzserie das Porträt der Monarchen gewechselt wird. Denn bei den ersten zwei Harry-Potter-Motiven wird das Porträt von Elizabeth II. geprägt sein, auf den beiden anderen das ihres Sohnes und Nachfolgers, König Charles III. Auch wegen dieses – sehr seltenen – Wechsels innerhalb einer Serie rechnet die Royal Mint nach eigenen Angaben mit einer großen Nachfrage nach den Harry-Potter-Münzen.

Die Serie läuft bis 2023. Als weitere Motive ist ein Bild des Zauberlehrlings geplant, dann folgt die Zauberschule Hogwarts und ein Bild ihres Leiters, Professor Dumbledore.

Harry-Potter-Münzen kosten in Gold mehr als 5000 Pfund

Es gibt die Münzen mit dem jeweiligen Motiv jedes Mal in verschiedenen Ausführungen – als einfache Stempelglanzmünze bis hin zu Varianten in Silber und Gold. Am günstigsten ist die 50-Pence-Hogwarts-Münze für 11 Pfund (etwa 12,80 Euro). Die teuerste Goldmünze aus der Reihe kostet 5215 Pfund oder rund 6064 Euro.

Die Royal Mint ist legendär und residierte mehr als 1000 Jahre in London, bevor sie 1980 nach Llantrisant in Wales umzog. Doch auch andere Staaten haben ähnliche Prägeanstalten – hierzulande ist es die Münze Deutschland. Die Deutschen prägen ebenfalls nicht nur goldene oder silberne Geldstücke für die Geldanlage, sondern auch bunte und verspielte Sammlerstücke, aktuell beispielsweise eine Serie von 5-Euro-Münzen zum Thema Insekten, jede Münze daraus kostet 15,95 Euro.

Bei der Münze Österreich haben die legendären 3-Euro-Taler inzwischen Kultstatus. Als Nachfolger der berühmten "Super-Saurier"-Reihe mit Dinosaurier-Bildern, die im Dunkeln leuchten, wurde jüngst eine Reihe mit leuchtenden Meerestieren begonnen, jede der Münzen kostet 14,40 Euro. Um die Farbeffekte der Meeres-Motive zu sehen, braucht man eine UV-Lampe.

Quellen: Royal Mint, NDR.de, Münze Deutschland, Münze Österreich

