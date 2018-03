In der jährlichen Rangliste des US-Magazins "Forbes" zu den reichsten Menschen der Welt gibt es in diesem Jahr einen neuen Spitzenreiter. Amazon-Chef Jeff Bezos ist demnach der reichste Mensch der Welt. Dank des Höhenfluges der Amazon-Aktie hat er laut Forbes sein Vermögen in den vergangenen zwölf Monaten nahezu verdoppelt. Auf geschätzte 112 Milliarden Dollar. Microsoft-Gründer Bill Gates liegt im Ranking mit einem geschätzten Vermögen von rund 90 Milliarden Dollar in diesem Jahr nur noch auf Platz zwei. So groß war die Lücke zwischen Erst- und dem Zweitplazierten laut Forbes noch nie. Auf den dritten Platz kam der US-Investor Warren Buffet. Sein Vermögen wird auf 84 Milliarden Dollar geschätzt. US-Präsident Donald Trump rutschte in der Liste erneut ab. Er liegt jetzt mit einem geschätzten Vermögen von 3,1 Milliarden Dollar auf Platz 766. Laut Forbes gibt es derzeit weltweit so viele Milliardäre wie noch nie. Die meisten davon kommen aus den USA, gefolgt von China.