Im frühen Erwachsenenalter ist Sascha Heilig spielsüchtig geworden. Ein erster Gewinn von 700 Euro und später dann von 270.000 Euro fachen seine Sucht an. Im stern-Format "Jetzt mal ehrlich!" stellt sich Sascha Heilig unbequemen User-Fragen. Unter anderem geht es um seinen Weg in und aus der Sucht und was ihm geholfen hat, wieder ein geregeltes Leben zu führen.