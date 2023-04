Statt einer Kreditkarte bieten viele Banken mittlerweile eine Debitkarte – die wird aber im Ausland nicht überall akzeptiert. "Finanztest" erklärt, wo Bankkunden eine zusätzliche kostenlose Kreditkarte herbekommen.

Einige große Banken haben in letzter Zeit ihre Kartenmodelle geändert. Statt der Girocard und eventuell einer Kreditkarte ist nun eine Debitkarte der kostenlose Standard für ihre Kunden. So setzt etwa die Direktbank DKB auf eine kostenlose Debitkarte – Girocard und Kreditkarte wurden hingegen kostenpflichtig. Auch wer ein Girokonto bei den Konkurrenten ING oder N26 hat, bekommt standardmäßig eine Debitkarte.

Die Debitkarten stammen auch von Visa oder Mastercard – sind aber keine echten Kreditkarten. Wie bei der Girocard wird das Geld hier direkt vom Konto abgebucht und nicht erst am Ende des Monats. Wie die Kreditkarte kann sie andererseits beim Onlineshopping und fürs Geldabheben im Ausland genutzt werden. Ein komplett vollwertiger Ersatz für die Kreditkarte ist die Debitkarte dennoch nicht.

"Denn entgegen der Ankündigung einiger Banken können diese Karten nicht immer alles, was eine klassische Kreditkarte kann", schreibt "Finanztest". So könne es auf Auslandsreisen zu Problemen bei der Mietwagenbuchung oder der Bezahlung im Supermarkt und an Tankstellen kommen. Auch die Verbraucherzentralen berichten, dass Debitkarten nicht immer im Ausland akzeptiert werden, wenn eine Kaution für Mietwagen oder Hotel gestellt werden muss.

Kreditkarte kostenlos und ohne Girokonto

Wer auf Nummer sicher gehen will, braucht also zusätzlich eine Kreditkarte. Diese muss aber nicht zwingend von der Hausbank sein. Ist die Kreditkarte bei der eigenen Bank nicht gratis oder zumindest günstig, so sollten Kunden sich lieber die Karte einer anderen Bank besorgen, rät "Finanztest". Das geht bei einigen Anbietern sogar ohne Eröffnung eines Girokontos.

Insgesamt hat "Finanztest" die Konditionen von 26 Kreditkarten und sechs Debitkarten verglichen. Für einen Standardnutzer reichten die jährlichen Kosten von 0 bis 55 Euro. Jemand, der die Karte viel auf Reisen einsetzt, zahlte je nach Anbieter zwischen 0 und 136 Euro im Jahr.

Gratis und ohne Girokonto sind laut "Finanztest"-Vergleich zum Beispiel die Visa-Kreditkarten von Awa7, Barclays, Paysol und Hanseatic Bank. Mit ihnen kann man im In- und Ausland kostenlos Geld abheben und auch die Kartenzahlung in Nicht-Euroländern kostet nichts.

Andere Kreditkarten haben zwar keinen Grundpreis, dafür kann das Geldabheben etwas kosten. Günstig ist etwa die Visa World Card von ICS und die Mastercard-Kreditkarte der Norisbank. Für letztere muss man aber ein kostenloses Girokonto eröffnen.

Achtung bei Teilzahlung

Viele Angebote haben laut "Finanztest" einen Fallstrick eingebaut, der bei Unachtsamkeit teuer werden kann: die sogenannte Teilzahlung. Dies bedeutet, dass Nutzer die Umsätze aktiv von sich aus ausgleichen müssen, sonst werden teils hohe Zinsen fällig. "Finanztest" rät daher von allen Angeboten ab, bei denen man die Funktion nicht zumindest abwählen kann. Für die oben genannten gilt: ICS und Norisbank sind ohne Teilzahlung. Bei Awa7, Barclays, Paysol und Hanseatic Bank lässt sich die Teilzahlung abwählen.

Den kompletten Vergleich finden Sie kostenpflichtig hier